Компания Stratolaunch, созданная одним из соучредителей Microsoft Полом Алленом, собирается разработать несколько ракет, которые будут запускаться с самолёта, а также пилотируемый космоплан. Об этом сообщает The Verge.

Свой космоплан, известный под кодовым названием Black Ice (Чёрный Лёд), компания хочет сделать полностью многоразовым. Первоначально он будет доставлять на орбиту Земли и обратно различные грузы, а в перспективе - и людей. Другие подробности о корабле не сообщаются, возможно, он будет использоваться для космического туризма.

Тем временем ракета-носитель MLV, которая сможет доставлять на орбиту до 3,4 тонн груза, должна начать летать уже с 2022 года. Также компания собирается разработать её утяжелённую модификацию MLV Heavy, которая будет поднимать до 6 тонн.

"Какой бы ни была полезная нагрузка, какой бы не была орбита, вскоре запустить свой спутник в космос будет так же просто, как заказать рейс у авиакомпании", - утверждает Stratolaunch.

В качестве платформы для запуска будет использоваться самолёт Stratolaunch, испытания которого проводятся с конца 2017 года. Это самый большой самолёт в мире: размах его крыла составляет 117,3 метра, а длина обоих фюзеляжей — 72,5 метра.

Первый запуск ракеты-носителя с самолёта должен состояться в 2019 году. Во время испытания будет использоваться ракета Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны.

Ранее сообщалось, что компания Blue Origin планирует начать продавать билеты космическим туристам уже весной 2019 года.