Учёные предложили лечить мышечные травмы гелем из стволовых клеток

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали гидрогель на основе стволовых клеток, которым можно вылечить травмы и дистрофию мышц. Об этом сообщается на сайте института.

У здоровых молодых людей повреждённые мышцы, как правило, восстанавливаются самостоятельно, однако чем старше пациент, тем медленнее идёт этот процесс. Это происходит потому, что по мере старения люди теряем мышечную массу, а количество спутниковых клеток, ответственных за регенерацию, также уменьшается. Чтобы помочь пожилым пациентам, учёные решили использовать стволовые спутниковые мышечные клетки.

Однако, если просто ввести стволовые клетки в повреждённую ткань,они не приживутся из-за иммунной реакции организма. Поэтому учёные приготовили специальный молекулярный раствор - гидрогель, который до определённого момента обеспечивает стволовым клеткам питательную среду и защиту от иммунных клеток пациента.

Этот гидрогель нужно нанести на повреждённую мышцу: он покроет её как пластырь и активирует процесс заживления. Стволовые клетки будут постепенно проникать в ткань, а сам гидрогель - растворяться.

Авторы уже провели успешные эксперименты на мышах, и вскоре собираются проверить действие препарата на людях. Они надеются, что он также сможет вылечить пациентов с дистрофией мышц.

Напомним, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего научились культивировать нервные клетки спинного мозга из стволовых клеток человека.