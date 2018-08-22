Facebook массово удаляет страницы, связанные с Россией и Ираном

Уничтожением аккаунтов занялся также и Twitter

Социальная сеть Facebook сообщила об удалении 652 аккаунтов и веб-страниц, связанных с Россией и Ираном.

Об этом пишет Радио Свобода.

Это связано с распространением политической дезинформации накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

Сеть микроблогов Twitter 21 августа также объявила, что уничтожила около 300 аккаунтов, способствующих иранской пропаганде, передает Reuters. Twitter заявляет, что "скоординированные манипуляции" на его платформе начались в прошлом году.

Сеть Facebook значительно активизировала меры безопасности после того, как признала, что российские агенты успешно использовали ее для манипуляций, направленных на расшатывание американского общества перед президентскими выборами в 2016 году.

Напомним, Европейский союз намерен обязать интернет-компании, такие как Facebook и Google, оперативно идентифицировать и незамедлительно удалять террористический контент. Соответствующий законопроект планируют представить в середине сентября.