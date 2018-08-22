Самый прочный ледник Арктики начал таять

Самый старый и прочный ледник на севере Гренландии, который учёные считали незыблемым, начал разрушаться. Об этом пишет The Guardian.

Климатологи обнаружили на спутниковых снимках Арктики обширную зону открытой воды у северного побережья Гренландии, где ранее лёд оставался замёрзшим даже летом.

Впервые этот пугающий феномен зафиксировали в феврале 2018 года, второй раз - в августе. По словам учёных, это связано с аномально высокими температурами, из-за которых лёд стал тоньше, и с сильными ветрами, которые оттеснили его от берега.

Как рассказала климатолог Рут Моттрам из Датского метеорологического института, учёные надеялись, что ледник на севере Гренландии будет противостоять натиску глобального потепления дольше всех остальных. Теперь они предполагают, что "последняя ледяная область" на самом деле находится западнее от Гренландии.

Ранее сообщалось, что из-за возрастания температур в Арктике замедляется циркуляция высотного струйного течения и других планетных ветров, атмосферные фронты "застревают" и естественного смягчения погоды не происходит. Из-за этого периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными.