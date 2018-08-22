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Главная » Стиль жизни » Технологии » Лень оказалась главным двигателем эволюции

Лень оказалась главным двигателем эволюции

Лень оказалась главным двигателем эволюции
Flickr/Alexander Yampolsky

Но для человечества такая стратегия не сработает

22.08.18 45
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Ученые из Университета Канзаса выяснили, что победителями в эволюционной гонке могут быть не самые приспособленные, а самые "ленивые" виды с низкой скоростью метаболизма. Об этом пишет The Guardian.

Изучив более 300 видов моллюсков, которые жили в Атлантике в течение последних пяти миллионов лет, исследователи заметили, что виды с быстрым метаболизмом вымирали быстрее. По словам  профессора экологии и эволюционной биологии Брюса Либермана, это говорит о том, что известное правило  "выживает самый mприспособленный" стоит пересмотреть: возможно,  на самом деле  выживает самый "ленивый", или, по крайней мере,  самый "медленный" вид.

"Вероятное объяснение заключается в том, что виды, которые были более медленными или ленивыми, имели более низкие энергетические и пищевые потребности, поэтому легче переживали сложные времена", - говорит Либерман.

Однако человечеству, по его словам, лень не поможет, так как люди всё равно потребляют больше всего ресурсов планеты, чем все остальные виды. Кроме того, человечество подвергает своё существование серьёзной опасности, ленясь решать насущные проблемы экологии.

Напомним,  недавно ученые из Университета Маркетт в Милуоки выяснили, что большой палец ноги эволюционировал позже всех остальных частей стопы человека. 

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