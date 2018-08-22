Это второй по размеру город коренных американцев

Раскопки индейского города Этцаноа, обнаруженного на территории штата Канзас, открыли для посетителей. Об этом пишет IFL Science.

Как предполагают учёные, город существовал с начала XV века и до начала XVII века. Единственное подробное свидетельство об Этцаноа датируется 1601 годом, оно принадлежит испанским конкистадорам, пытавшимся захватить город.

"Испанцы были поражены размером Этцаноа. В нём насчитывалось около 2000 домов, в каждом из которых могло разместиться до 10 человек. Требовалось два-три дня, чтобы обойти город целиком", - говорит профессор Дональд Блейксли.

Около 1500 жителей города смогли отразить нападение испанцев и завоеватели были вынуждены отступить. Спустя 100 лет в Этцаноа прибыла новая экспедиция европейских колонизаторов, однако город оказался заброшен.

О жителях города всё ещё известно мало. Учёные предполагают, что они относились к племени вичита, обитавшему в США на территории современных штатов Канзас, Техас и Оклахома.

Как свидетельствуют сохранившиеся записи, Этцаноа был одним из крупнейших поселений коренных американцев. По размерам он уступал только Кахокии - ещё одному доисторическому городу индейцев, найденному на территории штата Иллинойс.

Напомним, учёные реконструировали внешность женщины, жившей в Мексике 14 000 лет назад.