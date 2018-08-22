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Главная » Стиль жизни » Технологии и наука » Кокаиновые кусты в Колумбии уничтожают с помощью дронов

Кокаиновые кусты в Колумбии уничтожают с помощью дронов

Кокаиновые кусты в Колумбии уничтожают с помощью дронов
DJI

Кокаином в Колумбии засажено более 2000 квадратных километров

22.08.18 57
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Правительство Колумбии начало использовать для уничтожения кокаиновых кустов дроны, распыляющие гербициды. Об этом пишет Drone DJ.

В качестве гербицида в Колумбии используется глифосат - вещество, которое вызывает опадание листьев. Ранее для его распыления применяли самолёты, однако фермеры через суд добились запрета такого метода. Суд признал, что самолёты не могут распылять глифосат точечно, что приводит к уничтожению других растений и ставит под угрозу здоровье людей. 

Новый президент страны Иван Дуке решил заменить самолёты дронами. Преимущества очевидны: дроны  гораздо дешевле, также они могут летать ниже, чем самолёты, и поэтому более точно распылять химикаты. А так как они управляются дистанционно, пилотам больше не придётся рисковать своей жизнью, летая над владениями наркокартелей.

Около 10 дронов, предоставленных компанией Fumi Drones SAS, уже начали использоваться для уничтожения кокаиновых плантаций. Ими управляют полицейские. В дальнейшем власти собираются увеличить их количество, так как площади кокаиновых плантаций постоянно разрастаются. По данным за 2017 год, кокаиновыми растениями в Колумбии уже засажено более 2000 квадратных километров.

Напомним, недавно ученые из Калифорнийского технологического института разработали алгоритм, который позволяет одному дрону отогнать стаю птиц от аэропорта.

 

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