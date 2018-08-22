Подлодки смогут "общаться" с самолетами по новой системе беспроводной связи

Ученые из Массачусетского технологического института разработали беспроводную систему, которая позволяет сигналу с подводных лодок преодолевать толщу воды. Об этом пишет Engadget.

Система работает медленнее, чем модем десятилетней давности, также она не может передавать изображения или подробные отчёты. Однако в экстренной ситуации она способна спасти жизни экипажу подводной лодки, передав сигнал SOS ближайшему самолёту.

Как объясняют авторы, до этой разработки передать сигнал с подлодки на самолёт было технически невозможно, так как сигналы гидролокатора отражаются от поверхности воды. Чтобы исправить эту ситуацию, учёные использовали технологию, известную как поступательная акустическая радиосвязь (TARF). Она работает так: гидролокатор посылает сигнал, вызывающий мельчайшие вибрации на поверхности воды, и эти вибрации улавливает высокочастотный радиолокатор. Затем сигнал поступает самолётам.

Немаловажно, что такая система связи не требует идеального штиля. Уже сейчас её успешно протестировали при волнах высотой около 16 сантиметров. А вскоре исследователи хотят добиться, чтобы связь не прерывалась даже при шторме.

Напомним, недавно учёные из Раттгерского университета разработали Wi-Fi-устройство для аэропортов, которое может распознать в багаже огнестрельное оружие и бомбы, а также определить объём жидкостей.