Мнимая угроза. С какими мифами о раке пора попрощаться

Рак появился на нашем пороге задолго до промышленной и цифровой революции. Почему не стоит выбрасывать мобильные телефоны, уповать на органические продукты, и бояться химии, рассказала онколог из Королевского колледжа хирургов в Ирландии в материале The Guardian

Рак, конечно, не входит в число наиболее вероятных объяснений вымирания тираннозавров и трицератопсов, произошедшего 66 миллионов лет назад. С другой стороны, известно, что, по крайней мере, один из видов динозавров страдал от опухолей кровеносных сосудов. Кроме того, в 2016-м году в ЮАР была найдена кость пальца ноги возрастом 1,7 млн лет, в которой были обнаружены следы остеогенной саркомы.

Возможно, в древние времена рак был распространен больше, чем мы можем представить, потому что при окаменении львиная доля признаков болезни исчезает. Тем не менее, неверные толкования некоторых небольших исследований и заявления самозваных гуру здорового образа жизни об антропогенной природе болезни подпитывали идею о том, что рак характерен для нынешнего времени. Конечно, музей естествознания – не лучший источник информации о заболевании на случай, если есть опасения на его счет. Однако мысль о том, что рак является порождением современности, порождает лишние страхи. Именно так и появились некоторые распространенные мифы об этой опасной болезни.

Бросить трубку

Опасения, что мобильные телефоны вызывают рак, существовали еще во времена, когда все играли в змейку на Nokia. Учитывая, насколько широкое распространение приобрели мобильные телефоны за десятки лет, не заметить исходящую от них угрозу для здоровья было бы невозможно. Например, в 1992 году в США мало кто пользовался мобильным телефоном, но к 2008-м году они появились у значительной части населения, а вот число людей с опухолью головного мозга практически не изменилось. Всемирная организация здравоохранения проводила исследование с участием тысяч жителей 13 стран мира в период с 2002 по 2006 год, но не обнаружила свидетельств того, что "мобильные" повышают вероятность возникновения опухоли головного мозга.

По сути, рак вызывается повреждением нашей ДНК и искажением процесса деления клеток. Ионизирующее излучение, как в рентгеновском аппарате или при радиотерапии, несет огромное количество энергии. До такого уровня мобильным телефонам далеко. Для нанесения повреждений ДНК, требующих значительного количества энергии, у них не хватает возможностей, а у Wi-Fi тем более.

Опасения, что мобильные телефоны вызывают рак, возникли еще во времена "змейки" на Nokia

Следует также учесть, что не все научные исследования одинаковы. Обзоры или метаанализы, в которых ученые сводят воедино многочисленные изыскания, дают наиболее точную картину происходящего.

В одном из таких обзоров был сделан следующий вывод: "В целом, доказательства причинно-следственной связи между радиочастотным излучением сотовых телефонов и раком либо слабые, либо отсутствуют".

Международное агентство по изучению рака относит "мобильные" к "возможным канцерогенам", но это означает только то, что возможно существует гипотетическая связь, которую нельзя исключать, а вовсе не реальную вероятность того, что нечто вызывает это опасное заболевание.

Дары природы

Бытует мнение, поддерживаемое многочисленными блогерами с сомнительным опытом и знаниями, о том, что органическая пища обладает "противораковыми" свойствами.

Убедительных доказательств в пользу "противораковых" свойств органической пищи на данный момент нет

Мишель Маккалли является одним из ведущих мировых авторитетов в сфере питания и онкологических заболеваний. Вот, что она говорит по этому поводу: "В настоящее время нет убедительных доказательств, подтверждающих теорию, что органические продукты дают дополнительную защиту от рака по сравнению с обычной сельскохозяйственной продукцией".

Это не только ее мнение. Ассоциация землепользования, британская организация, занимающаяся сертификацией органической продукции, утверждает: "Никакие заявления о связи органических продуктов и рака не подкрепляются серьезными научными доказательствами".

Впрочем, другие преимущества органического сельского хозяйства, такие как лучший уход за животными, повышение экологической устойчивости и сокращение использования пестицидов, вполне реальны.

Ну, нахимичили

Фраза "химические вещества" зачастую воспринимается с излишней опаской. Ведь все, включая воздух, которым мы дышим, состоит из химических веществ. Существуют нормы и правила, защищающие человека от вредного воздействия промышленных химикатов на здоровья человека. Небольшой риск рака легких в связи с загрязнением воздуха имеется, но важно учитывать обстановку в целом и понимать, что угроза для конкретного индивидуума невелика.

Кейти Эдмундс из благотворительной организации Cancer Research UK утверждает: "В эпоху фейковых новостей существует множество мифов о раке, связанных, например, с использованием пластиковых бутылок или дезодорантов, о которых людям не стоит беспокоиться. Мы знаем, что загрязнение воздуха может увеличивать риск возникновения рака легких, и важно, чтобы власти делали все возможное, дабы справиться с этим. Но сами мы можем просто бросить курить, поддерживать здоровый вес и соблюдать осторожность при пребывании на солнце".

Доля правды

Правда в том, что рак распространяется все больше. Потому, что это болезнь старости. Сегодня от нее страдают многие люди, которые в прежние времена умерли бы в более молодом возрасте. Таким образом, некоторые аспекты современного образа жизни действительно увеличивают наши шансы заболеть раком.

Сегодня раком страдают многие люди, которые в прошлом умерли бы в молодом возрасте

"Избыточный вес или ожирение – вторая по распространенности предотвратимая причина рака в Великобритании. Ежегодно она вызывает около 22 800 случаев заболевания. При этом лишь 15% людей знают о существовании этой связи", - говорит британская исследовательница раковых заболеваний Эмма Шилдс.

К другим факторам риска относятся недостаточная физическая активность и потребление алкоголя, курение и недостаточная осторожность во время пребывания на солнце. Всемирный фон исследований рака, предоставляя рекомендации по профилактике онкозаболеваний, основанные на многолетних убедительных доказательствах, указывает именно на комплекс мер по ведению здорового образа жизни.

По материалам The Guardian