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Главная » Стиль жизни » Технологии и наука » Видео Спутник впервые составит карту ветров в стратосфере

Видео Спутник впервые составит карту ветров в стратосфере

<span class="label red">Видео</span> Спутник впервые составит карту ветров в стратосфере
Европейское космическое агенство

Это повысит точность прогнозов погоды

23.08.18 32
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Европейское космическое агентство (ESA) запустило первый спутник, который составит подробную карту ветров в стратосфере.  Об этом сообщается на сайте агентства.

Ракета-носитель Vega со спутником Aeolus на борту стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 22 августа в 21:20 по Гринвичу. Примерно через 55 минут спутник был доставлен на орбиту, а в 00:30 23 августа он вышел на связь с наземной станцией Тролль в Антарктиде.

Спутник назван в честь Эола - "хранителя ветров" в древнегреческой мифологии. Задача Aeolus - собирать данные о скорости и направлении  ветров в нижних слоях стратосферы, на высоте до 30 километров.

"Это заполнит пробел в наших знаниях о том, как функционирует планета, а также продемонстрирует, как самые современные технологии могут использоваться в космосе", - сказал Ян Вёрнер, генеральный директор ESA.

Спутник оборудован доплеровским лидаром ALADIN, который с помощью лазера излучает ультрафиолетовые импульсы, а затем собирает данные об искажении излучения, рассеивающегося при столкновении с молекулами воздуха, водяными каплями и частицами пыли.

Напомним, что ветры оказывают важное влияние на климат. Например, когда замедляется циркуляция высотного струйного течения и других планетных ветров, атмосферные фронты "застревают" и естественного смягчения погоды не происходит. Из-за этого периоды экстремальной жары и проливных дождей становятся затяжными.

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