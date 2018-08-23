Попугаи доказали наличие экономической смекалки

Попугай жако выбирает между обычным кормом сейчас или более вкусным, но потом. Фото: CCRG

Учёные из Института орнитологии имени Макса Планка провели с попугаями аналог зефирного эксперимента. Он показал, что попугаи умеют принимать взвешенные решения, увеличивающие выгоду в будущем, пишет New Scientist.

В эксперименте участвовали попугаи жако и несколько видов ара - всего более 30 особей, выращенных в неволе. Им предлагали на выбор подсолнечную семечку, которую можно съесть сразу, либо жетон, который позже можно было поменять на более вкусную для них еду - кукурузное зёрнышко, либо же на самое лучшее угощение - кусочек грецкого ореха.

Ряд тестов показал, что попугаи отказываются от мгновенного вознаграждения и выбирают жетоны. Но только в том случае, если потом получают за них самое вкусное - грецкие орехи. Если речь шла об обмене на "средний" вариант (кукурузное зернышко), то они предпочитали забрать семечку.

"Мы обнаружили, что они способны принимать удивительно тонкие решения, чтобы максимизировать свой выигрыш и свести к минимуму усилия", - пишут авторы. Интересно, что самые продуманные решения принимали большие зелёные ара, которые являются вымирающим видом.

Так называемый зефирный эксперимент - это серия исследований, которую провёл психолог Вальтер Мишель из Стэнфордского университета в конце 1960-х - начале 1970-х годов. В этих исследованиях детям предлагали выбор между немедленным вознаграждением или наградой в два раза больше, но через некоторое время. В качестве вознаграждения чаще всего использовался зефир. Мишель утверждал, что дети, которые выбирали отложенную награду в дальнейшем добились гораздо больших успехов в жизни, так как они обладали большей силой воли и навыками планирования.

В 2018 году учёные из Нью-Йоркского раскритиковали эти выводы. Они заявили, что зефирный тест "провалили" в основном дети из бедных семей, которым редко доставались сладости.

Ранее сообщалось, что учёные нашли первые доказательства разведения попугаев ара в неволе до 1250-1450 годов.