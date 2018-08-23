Исследование: злоупотребление марихуаной ускоряет старение мозга почти на 3 года

А злоупотребление алкоголем - всего на 0,6 года

Американские учёные заявляют, что злоупотребление марихуаной - один из факторов риска, который может вызвать преждевременное старение головного мозга. Об этом пишет Medical Research.

Чтобы определить так называемый возраст мозга, учёные анализировали его кровоснабжение с помощью компьютерной томографии. В исследовании участвовали более 30 000 человек в возрасте от 9 месяцев до 105 лет.

Ускоренным старением авторы назвали те случаи, когда настоящий возраст пациента оказался меньше, чем показало сканирование мозга. Согласно этим данным, злоупотребление марихуаной состаривает мозг в среднем на 2,8 года, тогда как злоупотребление алкоголем - всего на 0,6 года. Для сравнения, шизофрения состаривает мозг на 4 года, биполярное расстройство - на 1,6 года, синдром дефицита внимания и гиперактивности - на 1,4 года.

"Выводы относительно злоупотребления марихуаной особенно важны, так как в нашей культуре её всё больше воспринимают как безобидную субстанцию", - говорит один из авторов исследования Джордж Перри, главный научный сотрудник Консорциума здоровья мозга в Техасском университете. Он считает, что данная тема требует более глубокого изучения.

Напомним, недавно в Грузии отменили административную ответственность за употребление марихуаны.