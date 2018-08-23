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Главная » Стиль жизни » Технологии и наука » Фото В Китае нашли затерянный древний город с жертвенными ямами и пирамидой

Фото В Китае нашли затерянный древний город с жертвенными ямами и пирамидой

<span class="label red">Фото</span> В Китае нашли затерянный древний город с жертвенными ямами и пирамидой
Одна из жертвенных ям с человеческими черепами. Фото: Zhouyong Sun and Jing Shao

Ямы возле городских ворот заполнены человеческими черепами

23.08.18 222
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В Китае раскопали город возрастом около 4300 лет, жители которого практиковали человеческие жертвоприношения. Об этом пишет Live Science.

Руины города учёные назвали Шимао, настоящее его название до сих пор неизвестно. Ранее Шимао считался частью Великой Китайской стены, но недавние раскопки показали, что он был построен гораздо раньше.

Учёные считают, что Шимао существовал около 500 лет и был одним из самых больших древних городов. В период расцвета он занимал около 4 квадратных километров  (400 гектаров).

В центре города находится массивная пирамида - ступенчатое сооружение высотой около 70 метров и площадью около 240000 квадратных метров (24 гектаров). На верхний ярус пирамиды ведут 11 ступеней, облицованных камнем. Там находилось гигантское водохранилище и просторные дворцы знати, построенные из прессованной земли. Интересно, что по соседству с этими дворцами находились помещения, где трудились ремесленники.

Пирамида украшена рисунками глаз и лиц, имеющих черты людей и животных одновременно. По словам учёных, эти рисунки, вероятно, имели для горожан особый сакральный смысл.

Вокруг пирамиды и города возведены высокие крепостные стены. А возле городских ворот археологи обнаружили несколько ям, наполненных человеческими черепами - это говорит о том, что жители города практиковали человеческие жертвоприношения. Анализ черепов показал, что некоторые из жертв были не из Шимао, а их соседнего поселения Жукайгу. Учёные предполагают, что жители Шимао захватили их в плен в ходе войны.

Напомним, в США открыли для посетителей затерянный индейский город.

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