Для работы нашему мозгу требуется огромное количество энергии, которую он черпает из потребленных калорий. Но можно ли похудеть, если активно нагружать этот прожорливый орган, рассказывается в материале Live Science

В 1984 году чемпионат мира по шахматам был внезапно прекращен из-за сильного истощения Анатолия Карпова, элитного российского игрока, который отстаивал свой титул. За предыдущие пять месяцев и десятки матчей Карпов похудел на 10 килограммов, и организаторы соревнований опасались за его здоровье.

Карпов не единственный, кто ощутил тяжелые физические последствия от этой игры. Хотя с тех пор ни один шахматист не испытывал такой серьезной потери веса, спортсмены мирового уровня могут сжигать до 6000 калорий за день, даже не вставая с места.

Такое огромное количество энергии потребляет мозг? Значит ли это, что более интенсивное мышление – простой способ похудеть? Чтобы вникнуть в этот вопрос, сначала нужно понять, сколько энергии расходует обычный, не одержимый шахматными партиями мозг.

Большой и прожорливый: как работает мозг человека

Когда тело пребывает в состоянии покоя, то есть не занимается ничем, кроме дыхания, переваривания пищи и обогрева, мозг потребляет 20-25% всей энергии организма. Главным образом в виде глюкозы. Это в среднем 350 калорий в день у женщин или 450 у мужчин. В детстве орган еще более прожорлив. "Мозг 5-6-летнего ребенка может потреблять до 60% энергии тела", – говорит Даг Бойер, доцент кафедры эволюционной антропологии из Университета Дьюка.

Когда тело не занимается ничем, кроме дыхания, переваривания пищи и обогрева, мозг все равно потребляет 20-25% всей энергии организма

Люди не уникальны в этом отношении. Бойер вместе с аспиранткой по эволюционной антропологии Арианной Харрингтон провел исследование, которое показало, что маленькие млекопитающие, такие как тупайя и карликовая игрунка, отдают мозгу столько же энергии, сколько и люди.

Бойер полагает, что причина кроется в размерах. Несмотря на легкость (всего 2% от массы тела), человеческий мозг – довольно крупный орган на фоне остального тела. Вероятно, что именно поэтому он "обходится дороже с точки зрения метаболизма", — считает ученый.

По словам Харрингтон, львиная доля энергии, потребляемой этим органом, направляется ​​на то, чтобы нейроны связывались друг с другом посредством химических сигналов, передаваемых через клеточные структуры, называемые синапсами. "Большая часть энергии уходит на запуск синапса. Это подразумевает транспортировку ионов через мембраны, что считается одним из самых "дорогих" процессов в мозге", – говорит она.

Кроме того, этот орган никогда не отдыхает. Даже когда мы спим, для поддержания функций организма все равно требуется топливо, чтобы поддерживать обмен сигналами между клетками. Более того, мозг обслуживают множество клеток, которые существуют, чтобы направлять питание к нейронам. Им тоже нужна доля глюкозы, чтобы выживать и функционировать.

Умная диета: как похудеть силой мысли

Но раз мозг так активно поглощает энергию, значит ли это, что напрягая его сильнее, мы можем сжигать больше калорий? Технически, ответ – да. Но только для когнитивно сложных задач. По словам Клода Мессье, профессора психологии и неврологии в Оттавском университете, это те задачи, с которыми "мозг не может легко справиться, используя ранее изученные шаблоны", или те, "условия которых постоянно меняются". К ним, например, может относиться обучение игре на музыкальном инструменте или планирование стратегии в шахматах.

Орган на приколе. Экспонат Анатомического музея Ивано-Франковска

"Когда вы тренируетесь, чтобы научиться чему-то новому, ваш мозг адаптируется, увеличивается передача энергии в те его области, которые задействованы в тренировке", – говорит Мессье. Однако с повышением квалификации в выполнении определенной задачи от него уже не требуется столь усердной работы, так что и энергии потребляется меньше.

Как бы там ни было, но может ли сказаться на фигуре та самая активная деятельность мозга на начальных этапах обучения. Увы, нет. Дело в том, что на фоне огромного общего потребления энергии, та энергия, что требуется для решения трудной умственной задачи, сравнительно мала. По словам Мессье, большая часть энергопотребления мозга приходится не на сознательную деятельность, как обучение пению или игре на гитаре, а на ту, которую мы не осознаем. Иными словами, освоение новой задачи на самом деле не самая энергоемкая часть работы органа.

Как объясняет Харрингтон, мозг способен направлять кровь и, следовательно, энергию в определенные участки. Из-за этого в областях, задействованных в решении когнитивно сложных задач, могут наблюдаться скачки энергопотребления. Но если речь идет об энергетическом бюджете органа в целом, то эти действия его существенно не меняют.

Все дело в стрессе

Так почему же в таком случае Карпов так похудел, что не мог участвовать в шахматном турнире? По общему мнению, это по большей части объясняется стрессом и сокращением потребления пищи, а не умственным истощением.

Шахматисты мирового уровня находятся под жестким давлением, что приводит к стрессу, который может вызвать учащенное сердцебиение, усиление дыхания и потоотделения. В совокупности эти эффекты постепенно сжигают калории. Кроме того, игрокам приходится иногда сидеть за доской по 8 часов, что может нарушить их привычный режим питания. Подобный опыт переживают и сценические исполнители и музыканты.

Сон в руку. Нехватка отдыха истощает мозг и способствует не похудению, а набору веса

"Поддержание тела в готовности к действию в течение длительных периодов времени требует значительных затрат энергии, – объясняет Мессье. – Если вы не можете есть так часто или столько, как обычно, то можете похудеть".

Итак, вердикт таков: к сожалению, одна лишь работа мысли, пусть даже усиленная, не сделает человека стройным. Но кусочек шоколада во время решения сложной задачи вряд ли будет лишним. Если он, конечно, маленький.

По материалам Live Science