Проект Ocean Cleanup отправил на берег первую партию мусора, собранного в Тихом океане
2019-12-13 16:03:00
Улов включает в себя гигантские сети-призраки и микропластик размером до миллиметра
Проект по сбору мусора в Тихом океане, из Большого мусорного пятна, успешно завершил свою первую миссию. Об этом сообщает New Atlas.
Так, организация доставила первую партию собранного пластика на сушу. Далее мусор собираются рассортировать и пустить на производство пластмассовых изделий, выручка от которого будет направлена на дальнейшие миссии по очистке океана.
По словам участников проекта, первый улов включает в себя гигантские сети-призраки и микропластик размером до миллиметра.
Компания планирует начать продажу пластиковых изделий, созданных из собранного мусора, уде в сентябре 2020 года.
"Приветствуем первый улов пластика на суше, этого момента мы ждали годами. Я считаю, что мы можем использовать этот мусор, чтобы превратить проблему в решение, сделав из полученного материала красивый продукт", – заявил основатель проекта Боян Слат.
Также в Ocean Cleanup подчеркивают, что деньги от продажи изделий пойдут на текущие операции по очистке. Компания уже работает над более крупным сборщиком мусора System 002. Система сможет собирать больше мусора и надежнее его удерживать.
Как ранее сообщал Фокус:
- В декабре прошлого года стартап The Ocean Cleanup, который обещает за 40 лет убрать из океана 90% мусора, столкнулся с проблемой. Скорость барьера оказалась слишком низкой по сравнению с движением мусора.
- Команда учла свои недоработки, во время усовершенствования барьера, и вернула его в Тихий океан в начале лета 2019 года.
- В октябре устройство по сбору мусора в Тихом океане впервые справилось с задачей. Плавучий барьер собрал часть пластика из Большого мусорного пятна.