Проект Ocean Cleanup отправил на берег первую партию мусора, собранного в Тихом океане

Улов включает в себя гигантские сети-призраки и микропластик размером до миллиметра

Проект по сбору мусора в Тихом океане, из Большого мусорного пятна, успешно завершил свою первую миссию. Об этом сообщает New Atlas.

Так, организация доставила первую партию собранного пластика на сушу. Далее мусор собираются рассортировать и пустить на производство пластмассовых изделий, выручка от которого будет направлена на дальнейшие миссии по очистке океана.

По словам участников проекта, первый улов включает в себя гигантские сети-призраки и микропластик размером до миллиметра.

Компания планирует начать продажу пластиковых изделий, созданных из собранного мусора, уде в сентябре 2020 года.

"Приветствуем первый улов пластика на суше, этого момента мы ждали годами. Я считаю, что мы можем использовать этот мусор, чтобы превратить проблему в решение, сделав из полученного материала красивый продукт", – заявил основатель проекта Боян Слат.

Также в Ocean Cleanup подчеркивают, что деньги от продажи изделий пойдут на текущие операции по очистке. Компания уже работает над более крупным сборщиком мусора System 002. Система сможет собирать больше мусора и надежнее его удерживать.

Как ранее сообщал Фокус: