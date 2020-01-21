Хорошие новости для колонизаторов. Ученые научились получать кислород из лунной пыли

Кислород оказался наиболее распространенным элементом в лунном реголите

В Европейском космическом агентстве создали прототип устройства, которое позволяет вырабатывать кислород из лунной пыли. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Лунная пыль, известная как лунный реголит, была тщательно исследована учеными, чтобы выяснить, как в будущем ее могут использовать колонизаторы. Возможные варианты включали в себя строительство баз из обожженных кирпичей реголита и даже использования его для обогрева станций во время лунных ночей.

В ходе исследований ученые выяснили, что кислород является наиболее распространенным элементом в лунном реголите, составляющим от 40% до 45% общего веса. Проблема заключалась в том, что кислород был заперт внутри оксидных минералов.

Слева лунная пыль до удаления кислорода, а справа после процедуры

Но ученые из ЕКА ращработали прототип кислородной установки, которая позволяет извлекать полезный кислород из реголита. Устройство использует метод, называемый электролизом.

"Возможность получения кислорода из ресурсов, найденных на Луне, очевидно, будет чрезвычайно полезным для будущих лунных поселенцев, как для выживания, так и для производства ракетного топлива", – заявил автор исследования Бет Ломакс.

Микроскопическое изображение лунной пыли

Но кислород – не единственный потенциально полезный продукт, который можно извлечь из реголита. После удаления газа из лунной пыли, в материале остается смесь нескольких различных металлов, которые могут быть полезны астронавтам для строительства.

"Это еще одно полезное направление для исследований, чтобы выяснить, какие полезные сплавы могут быть получены, и как их применить", – заявил еще один автор исследования Александр Меуресс.

Команда планирует продолжить доработку дизайна устройства и надеется, что в ближайшие несколько лет будет запущена пилотная установка.

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