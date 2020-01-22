Упал 2 миллиарда лет назад: ученые датировали древнейший в мире кратер от метеорита

Кратер находится на западе Австралии

Ученые из Университета Кертина датировали ударный кратер Яррабубба, который был обнаружен в Австралии еще в 1979 году. Оказалось, что метеорит, который оставил этот след, упал на Землю 2,229 миллиарда лет назад, что делает кратер древнейшим известным на данный момент. Об этом пишет Science Alert.

Ученые отмечают, что кратер на 200 миллионов лет старше, чем кратер Вредефорт в Южной Африке, который держал звание "старейшего" несколько десятилетий.

В ходе нового исследования ученые провели анализ минералов, которые были найдены на месте столкновения: циркона и монацита. Исследователи просканировали кристаллические зерна с помощью технологии SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Micro Probe) и по изотопам урана вычислили время столкновения.

70-километровый кратер сильно пострадал из-за эрозии и землетрясений, однако его все еще видно из космоса.

Также ученые считают, что падение метеорита спровоцировало таяние льдов и изменило климат Земли.

Как ранее писал Фокус:

В метеорите из Австралии ученые обнаружили звездную пыль, которая сформировалась более 5 млрд лет назад, задолго до появления Земли и Солнца. По словам ученых, такое открытие сделало твердый материал, обнаруженный в метеорите, самым древним из известных на планете.