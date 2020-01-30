В Мексике нашли черепа выходцев из Европы, Азии и Арктики возрастом 13 тыс. лет

Ученым придется пересмотреть свою теорию о том, кто первый заселил Северную Америку

В Мексике были найдены черепа возрастом от 9 до 13 тыс. лет, которые принадлежали выходцам из Европы, Азии и Арктики. Об этом сообщает пресс-служба Университета штата Огайо.

Так, новое исследование показывает, что первые люди, поселившиеся в Северной Америке, были более биологически разнообразными, чем ранее считали ученые. По словам соавтора исследования, профессора антропологии в Университете штата Огайо Марка Хаббе, находка говорит о том, что первые поселенцы в Северной Америке и Южной Америки не были похожими.

"Первые американцы были намного сложнее, гораздо разнообразнее, чем мы думали. Мы всегда говорили о схожести Северной и Южной Америки. Но это разные континенты с разными историями о том, кто на них обосновался", – заявил Хаббе.

Марк Хаббе, антрополог. Фото: Ohio State University

Он также рассказал, что черепа были обнаружены в период с 2008 по 1015 годы в подводных пещерах в штате Кинтана-Роо в Мексике. Во времена найденных древних людей, пещеры находились над уровнем моря.

Черепа были проанализированы с помощью компьютерной графики, которая объединила данные рентгеновских снимков для создания 3D-модели каждого черепа. Также исследователи проанализировали черепа на предмет уникальных особенностей и сравнили их с контрольными группами со всего мира.

Найденные черепа. Фото: Ohio State University

Так, самый древний череп продемонстрировал большое сходство с популяциями Северной Америки, а второй древний череп соответствовал современным европейским популяциям. Третий череп имел сходство с азиатскими и индейскими группами. Четвертый был похож на выходцев из Арктики с некоторыми современными южноамериканскими чертами.

Результаты исследования показывают, что первоначальные популяции, которые шли из Азии в Северную Америку, имели высокий уровень биологического разнообразия, подчеркнул Хаббе. Но по какой-то причине, разнообразие уменьшилось, когда люди рассеялись по Южной Америке.

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