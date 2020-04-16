Вычислительная сеть для изучения коронавируса стала в 12 раз мощнее ведущего суперкомпьютера планеты

Сотни тысяч владельцев ПК по всему миру предоставили свои вычислительные мощности для изучения коронавируса

Как известно, пять пальцев представляют куда более грозную силу, когда сжаты в кулак. Организаторы проекта Folding@Home решили применить этот принцип в борьбе с коронавирусом. Они призвали владельцев персональных компьютеров по всему миру объединить технику в единую сеть и направить ее вычислительную мощность на изучение SARS-CoV-2. К настоящему времени она уже заткнула за пояс мощнейшие суперкомпьютеры планеты. Об этом сообщает The Guardian.

В конце марта суммарная производительность Folding@Home составила 1 экзафлопс. Это в 5 раз больше теоретического предела IBM Summit, мощнейшего суперкомпьютера на планете. А он за секунду способен производить вычисления, на которые у одного человека ушло бы 6,3 миллиарда лет ежесекундной работы. Более того, к настоящему моменту сеть Folding@Home уже побила собственный рекорд. Благодаря притоку почти миллиона новых участников ее суммарная производительность достигла 2,4 экзафлопс.

Сам проект появился задолго до пандемии COVID-19. Колоссальные вычислительные мощности должны были помочь в моделировании процессов фолдинга белков (стадия преобразования генетической информации в механизмы функционирования клетки). Данные, получаемые в ходе работы проекта, должны были помогать ученым больше узнать о развитии различных заболеваний, вроде болезней Альцгеймера или Гентингтона. Однако, когда коронавирус начал шествие по планете, они сосредоточились на нем.

Например, в прицел Folding@Home попал шиповидный белок SARS-CoV-2. "Хорошо известно, что шип должен раскрыться, чтобы обнажить механизм, который в итоге привяжется к клетке человека. Понимание того, как происходит раскрытие, может пригодиться. На этот процесс можно будет нацелить лечебные препараты", - говорит один из координаторов проекта Грег Боуман.

По его словам, "современные экспериментальные техники" не позволяют понаблюдать за раскрытием. Однако за пару недель работы проекта исследователям удалось создать симуляцию того, как происходит этот процесс на начальном этапе.

Притока участников, позволившего совершить это открытие, Folding@Home не наблюдал давно. В 2007-м Sony добавила поддержку ПО, необходимого для работы проекта, в игровые консоли PlayStation 3. Это привело к существенному росту вычислительной мощности сети, но в последние годы интерес к Folding@Home несколько угас, особенно на фоне возникновения криптовалют, подаривших частным владельцам компьютеров использовать свою технику для получения прибыли.

Чтобы поделиться своими вычислительными мощностями с Folding@Home, достаточно скачать на ПК приложение на сайте проекта.

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