Исследование: самодельные маски из двух видов тканей защищают так же, как и респираторы

Самодельные маски из шелка и плотной хлопчатобумажной ткани не уступают промышленным и медицинским респираторам начального уровня

Ученые из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.

Исследование доступно на сайте журнала ACS Nano.

Худшие результаты показали однослойные маски: они свободно пропускали наиболее мелкие частицы распыляемых в воздухе жидкости и частиц твердой пыли.

"Мы провели эти исследования для нескольких распространенных тканей, включая хлопок, шелк, шифон, фланель, различные синтетические материалы и их комбинации", – сказано в публикации.

Ученые создали специальную аэрозольную установку, которая вырабатывает микрокапли жидкости и кусочки твердой материи разных размеров, начиная с нескольких микрон и заканчивая самыми небольшими аэрозолями, диаметр отдельных частиц которых составлял несколько десятков нанометров.

Использовались самодельные маски, состоящие из разных тканей и количества слоев. Исследователи подсчитывали число частиц, которые сумели через них просочиться.

Однослойные маски плохо справлялись с этой задачей. Они полностью останавливали некоторые типы аэрозолей, но при этом пропускали частицы других размеров.

Многослойные маски из фактически всех типов тканей, с которыми работали ученые, справлялись с этой задачей лучше.

Эффективность фильтрации в случае с ними никогда не была ниже 80%, а некоторые комбинации материалов, в частности, шелка и плотной хлопчатобумажной ткани, достигали 99%. Такие маски не уступают промышленным и медицинским респираторам начального уровня.

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