Секретные материалы: Пентагон обнародовал три видеоролика с НЛО, заснятых пилотами ВМС США
2020-04-28 10:57:37
Видеоролики ранее просочились в Сеть
Пентагон официально обнародовал три видеоролика НЛО, снятых пилотами ВМС США. Ранее они оказались в Сети, переданные неустановленным лицом прессе, и такое решение было принято, чтобы "устранить любые заблуждения" о том, были ли они настоящими. Об этом пишет The Guardian.
Видеозаписи НЛО были сделаны пилотами ВМС США в период между 2004 и 2015 годами во время тренировочных полетов. Два видео со звуком, слышны переговоры пилотов с диспетчером. Причем один пилот искренне удивлен, он смеется, и восклицает "о, я поймал эту маленькую цель! О боже мой, вы это видите?".
Второй более сдержан, он просто отмечает, что "цель движется на восток".
На черно-белых видео не очень хорошего качества, видно, как НЛО в его классическом понимании: похожие на летающие тарелки, движутся с приличной скоростью прочь от самолетов ВМС. Причем зафиксировать их удается только с помощью приборов.
Пентагон заявил, что опубликовал ролики с НЛО, чтобы "прояснить любые заблуждения общественности о том, были ли распространяемые материалы настоящими или нет", - говорится в заявлении на сайте Министерства обороны.
"После тщательного анализа департамент установил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеороликов не наносит ущерба обороне, и не налагает обязательств расследовать воздушное вторжение", - говорится в заявлении. Также там отмечено, что "воздушные явления все еще характеризуются как "неопознанные".
Два видео с НЛО были опубликованы New York Times в 2017 году. Третье было опубликовано некоммерческой организацией под названием "К звездам".
СМИ считают, что выпуск этих роликов непосредственно Пентагоном повышает факт их достоверности и подстегнет слухи о том, что люди недавно контактировали с инопланетянами.
Как ранее писал Фокус:
- Таинственный неопознанный летающий объект был замечен над островом Киава в Южной Каролине во время рождественских праздников, что вызвало бурное обсуждение в американском сегменте интернета.
- Министерство обороны США с 2007 по 2012 год тайно изучало неопознанные летающие объекты (НЛО). На секретную "Программу по выявлению угроз в воздушном и космическом пространстве" (Advanced Aerospace Threat Identification Program) ежегодно выделялось по 22 млн долларов, при этом соответствующие ассигнования были скрыты в общем военном бюджете.