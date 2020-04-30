Около 40 тысяч тонн. Ученые подсчитали, сколько метеоритов и пыли ежегодно падает на Землю

Исследователи говорят, что большинство космических камней очень маленькие

Команда британских ученых подсчитала количество космических камней, падающих на Землю ежегодно. Об этом сообщает ВВС.

По оценкам исследователей, за год из космоса на планету падает более 16 тыс. кг фрагментов, вес которых по отдельности составляет более 50 г. В этом подсчете не учитывается вес пыли, которая также постоянно оседает на планете.

"Подавляющее большинство объектов, попадающих на Землю, очень маленькие. Мы говорим об объектах, чьи фрагменты в сумме составляют более 50 г, когда они разбиваются о землю. Как правило, изначально это объекты в 50-10 кг. Космические осколки большего размера являются очень редкими", – говорит математик из Манчестерского университета Джефф Эватт.

Также результаты исследования Кембриджского университета, Королевского колледжа Лондона и Британской антарктической службы позволяют провести оценку рисков для всей планеты.

Известно, что частота падения метеоритов на полюсах составляет всего 60% от показателей на экваторе. Например, именно из соображений безопасности Глобальное хранилище семян, на случай кризиса на Земле, находится на 78 градусах северной широты на архипелаге Шпицберген.

Исследования падения метеоритов были сосредоточены на полюсах также и потому, что именно там было найдено наибольшее число космических камней. Контраст черных объектов на белом снегу или льду, делают поиски намного проще.

"Мы думаем, что в общей сложности около 40 тыс. тонн внеземных материалов выпадает на Землю ежегодно, но подавляющее большинство из них находится в виде крошечных пылевых частиц", – говорит профессор Сара Рассел из Музея естественной истории в Лондоне.

Стоит подчеркнуть, что доктор Эватт и его коллеги, выбрали область для исследований в месте, называемом Ледяные поля Внешнего Восстановления, недалеко от горного хребта Шеклтон в Восточной Антарктиде. Там ученые обнаружили около 120 метеоритов в двух систематических поисках, проводившихся в 2019 и 2020 годы.

Создав виртуальную модель падений метеоритов на выбранной местности, исследователи поняли, что могут использовать полученные значения для глобальной оценки.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые нашли первого в истории человека, убитого метеоритом. Исследователи считают, что инцидент произошел на востоке Ирака в 1888 году.

Также ученые впервые нашли внеземной белок в метеорите. Белок был обнаружен в метеорите Acfer 086, упавшем в Алжире.