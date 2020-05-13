Возле Гавайев нашли затонувший линкор "Невада", переживший Первую мировую войну и атаку на Перл-Харбор

Линкор затонул в 1948 году во время учений

Две частные поисковые компании из США нашли легендарный линкор "Невада", затонувший неподалеку от Гавайев во время военно-морских учений в 1948 году от торпедного удара. В 1941 году линкор устоял в атаке японцев на военную базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Об этом пишет CBSnews.

Компании Ocean Infinity и Search Inc. занимаются исследованием морского дна и на затонувший линкор натолкнулись случайно. Поднимать его не планируют, но тщательно исследовали с помощью глубоководных камер.

"Корабль, покоящийся во тьме на океанском дне, напоминает нам не только о событиях минувших дней, но и о тех, кто оборонял США в двух мировых войнах", - отмечает вице-президент Search Inc. Джеймс Делаго.

Линкор "Невада" на дне океана

Линкор "Невада" нашли в 120 километрах от бухты Перл-Харбор на глубине 4,7 километров. "Неваду" спустили на воду еще в 1914 году. Линкор стал вторым кораблем, названным в честь американского штата и был оснащен по последнему слову техники, в качестве топлива на нем использовалась нефть, а не уголь. Во время Первой мировой войны он сопровождал конвои, плававшие из Великобритании и назад.

Линкор "Невада" во время Второй мировой войны/Фото: ВМС США

Во время Второй мировой войны во время атаки на Перл-Харбор в 1941 году линкор получил серьезные повреждения: в него попала торпеда и пять бомб, и капитан принял решение выбросить его на мель.

Атака на Перл-Харбор, линкор "Невада" в огне

Военные осматривают разбитую палубу линкора "Невада" после атаки на Перл-Харбор/Фото: ВМС США

После атаки линкор подняли, подлатали и вернули в строй. Линкор брал участие в ряде военных операций во Время Второй Мировой, в частности в высадке в Нормандии в 1944 году. На нем было установлено 32 зенитных орудия

После войны "Невада" принимала участие в испытаниях ядерного оружия на атолле Бикини, и осталась на плаву после попадания двух ядерных бомб. Линкор, ставший радиоактивным и непригодным для использования в военных целях, отбуксировали в Перл-Харбор и использовали во время учений в 1948 году. Линкор затонул от торпедного удара.

Как ранее писал Фокус:

Остатки знаменитого корабля "Индевор" (Endeavour - усилие) капитана Джеймса Кука были найдены морскими археологами неподалеку от Ньюпорта, США. Ранее обломки других кораблей были идентифицированы, как остатки знаменитого судна, но теперь ученые уверены, что это именно корабль Кука.