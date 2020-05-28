Жильцы дома, нашедшие артефакты, получат вознаграждение от правительства страны

Норвежская пара из города Буде нашла могилу эпохи викингов во время ремонта своего дома. Предположительно, находке более тысячи лет. Об этом сообщило издание The Local.

Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую Марианн Кристиансен (Mariann Kristiansen) и ее муж собирались утеплить. Под половицами обнаружилась насыпь камней, в ходе ее разборки нашли предмет, похожий на колесо от детской игрушки (позже археологи определили, что это стеклянная бусина), и большой железный топор. Супруги предположили, что находка может иметь историческое значение, и связались с администрацией своего округа.

Прибывшие археологи начали раскопки, в ходе которых пришли к выводу, что под домом находится могила эпохи викингов, относящаяся к десятому веку.

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Дом, под которым находилась могила, был построен прадедом Марианн в 1914 году. В семье никогда не говорили о могиле викингов.

"Я никогда не слышал ни о чем подобном, хотя я работаю в этой сфере почти 30 лет, – рассказал археолог Мартинус Хауглид. – Думаю, Марианн и ее муж получат награду. Это нормально для Норвегии – люди, нашедшие артефакты прошлого, получают вознаграждение от правительства".

Археологи продолжают раскопки под домом. Бусина и топор отправлены в музей города Тромсё.

Как ранее сообщал Фокус: