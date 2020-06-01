"Резко и немедленно": Маск поручил SpaceX сосредоточиться на корабле для полетов на Марс

Илон Маск сказал сотрудникам SpaceX сосредоточить свое внимание на следующем космическом корабле компании Starship. Об этом сообщают CNBC со ссылкой на корпоративное электронное письмо SpaceX.

Всего через неделю после запуска Crew Dragon на МКС Маск поставил новую задачу перед командой компании.

"Пожалуйста, примите во внимание, что главным приоритетом SpaceX (кроме всего, что может снизить риск возвращения корабля Dragon) является Starship", – говорилось в письме.

Также Макс подчеркнул, что прогресс со Starship нужно продвигать "резко и немедленно".

Компания собирается запустить в 2022 году Starship на Марс с полезным грузом, а в 2024 году последует пилотируемый полет на Красную планету.

Космические корабль на данный момент строится и проходит испытания на одном из объектов компании в штате Техас. Аппарат рассчитан на перевозку более 100 человек за один полет на Луну и Марс.

Корабль будет запускаться на гигантской ракете Super Heavy, вместе их высота составит 120 метров над землей, что больше чем какая-либо ракета в истории. И корабль, и ракета будут предназначены для многократного использования.

Маск считает, что Starship крайне важен для заселения людьми других миров.

"Starship – это ключ к тому, чтобы сделать жизнь межпланетной и защитить свет разума", – написал Маск в Twitter.

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