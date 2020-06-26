"Роскосмос" доставит двух туристов на МКС, один из которых выйдет в открытый космос

Российское космическое агентство планирует полет на 2023 год. Стоимость билета на МКС будет начинаться от 60 миллионов долларов

Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" заключила контракт с американской компанией Space Adventures. Единоразовая экспедиция запланирована на 2023 год, в рамках которой состоится первый выход в открытый космос туриста на МКС. Об этом сообщает Эхо Москвы.

По словам специалиста ракетно-космической отрасли Александра Железнякова, космический туризм сейчас доступен, лишь бы желающим хватило денег и здоровья.

"Относительно этого направления космического туризма можно сказать так — есть спрос, значит есть предложение. Есть небольшое количество людей, несколько десятков, которые хотели бы слетать в космос и имеют средства для этого, имеют здоровье, чтобы это совершить. Человек должен быть здоров и пройти соответствующую подготовку", – говорит Железняков.

Он отметил, что методика космического полета давно отработана, поэтому такого рода туризм уже не является чем-то необычным.

"Уже есть соответствующие рекомендации для простых людей. И «Роскосмос» уже давно объявлял о том, что готов предоставлять эту услугу, и готов даже осуществлять подготовку тех, кто готов выйти в открытый космос. Так что все это реализуемо. И 2023 год, наверное, уйдет на изготовление космического корабля, чтобы этих туристов свозить туда. И какое-то время понадобится для отбора и подготовки этих туристов", – отметил эксперт.

Кроме этого, Железняков сообщил, что стоимость полета для туристов стартует от 60 млн долларов. За выход в космос и подготовку к этому, придется доплатить еще 10 млн долларов.

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