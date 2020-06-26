Шведские ученые реконструировали облик человека, чью голову насадили на кол 8 тыс. лет назад

Череп и останки еще 11 человек были найдены археологами в 2018 году в Швеции. Ученые считают, что захоронение было частью религиозного ритуала. Теперь облик одной из жертв восстановили, благодаря компьютерным технологиям

Ученые восстановили облик мужчины, который был убит 8000 лет назад во время, предположительно, ритуального жертвоприношения. Его голову отделили от тела и насадили на деревянный кол. Об этом пишет Daily Mail.

У умершего мужчины был острый нос, высокий лоб, короткие волосы и окладистая борода. В момент смерти он был одет в одежду из кожи кабана и его грудь была раскрашена мелом.

Восстановлением облика древнего охотника-собирателя занимался криминалист Оскар Нильссон.

Он был здоров и силен физически. Но 8000 лет назад его, и еще 11 человек, включая младенца, убили и сбросили в озеро в Швеции. Со временем озеро высохло. Их останки нашли два года назад. У всех были множественные повреждения на черепах, а некоторым отделили голову от тела и насадили черепа на деревянные колышки.

Один из колышков, вбитый в черепную коробку

"Здесь у нас есть пример очень сложного ритуала, который был весьма структурирован. Несмотря на то, что мы не можем расшифровать смысл ритуала, мы все равно можем оценить его сложность", - сказал доктор Фредрик Халлгрен из Стокгольмского университета.

Кроме этого, на месте высохшего озера были найдены кости кабанов, бурых медведей, косуль, лосей и благородных оленей.

В эпоху среднего и позднего мезолита (9-6 тысяч лет назад) в Скандинавии жили полуоседлые охотники-собиратели, социальное устройство и культура которых изучены плохо. До сих пор исследователи нашли около 200 захоронений этого периода. В основном это были единичные захоронения; иногда несколько могил находили рядом друг с другом.

Череп мужчины, подвергшийся реконструкции/Фото: Live Science

Одна из мезолитических стоянок — Каналйорден — находится рядом с городом Мотала на берегу небольшого озера. В эпоху мезолита, 8-7,5 тысяч лет назад, здесь располагались поселения охотников, которые ловили рыбу и собирали дикие орехи и ягоды. В озере люди возвели конструкцию размерами 12×14 метров, сложенную из больших камней и деревянных кольев. Во время раскопок 2009-2013 годов археологи нашли в ней останки людей и животных, и орудия, сделанные из камня, кости и оленьих рогов.

Как ранее писал Фокус:

Норвежская пара из города Буде нашла могилу эпохи викингов во время ремонта своего дома. Открытие было сделано при вскрытии пола в спальне, которую Марианн Кристиансен и ее муж собирались утеплить. Под половицами обнаружилась насыпь камней, в ходе ее разборки нашли предмет, похожий на колесо от детской игрушки (позже археологи определили, что это стеклянная бусина), и большой железный топор. Супруги предположили, что находка может иметь историческое значение, и связались с администрацией своего округа.