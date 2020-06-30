Похоронили с монетами во рту: в Польше во время строительства дороги нашли древнее детское кладбище

Шоссе в местности, называемой Церковные горы, но точных данных о том, что здесь существовало древнее кладбище – не было. Археологи уже нашли 115 детских могил. Работы по строительству приостановлены

В Польше, во время строительства трассы S19, которая должна связать страну с прочей Европой от Греции и до Литвы, было сделано неожиданное открытие. Строители нашли кладбище, датируемое XVI веком. Об этом пишет Gizmodo.

Большинство захоронений на старинном погосте – детские. Всем умершим в рот вложены монеты, по дохристианскому обычаю, этой монетой они должны заплатить после смерти паромщику, который переправит их в загробный мир. Найденные монеты были отчеканены во времена правления польского короля Сигизмунда III Васы, который правил с 1587 по 1632 год, также найдено несколько монеток, называемых "боратынки", которые чеканились во времена правления короля Иоанна II Казимира Васы. Годы правления которого – с 1648 по 1668 год.

О том, что на этом месте находится кладбище, ходили легенды и хранится обрывочная информация в архивах. Однако точное месторасположение погоста было неизвестно. Зато в записях 1604 года есть информация о путешествии католических епископов в Краков и о том, как они останавливались в большом доме священника, возле которого был сад, школа, церковь и кладбище.

Сейчас на месте работают археологи. Уже найдено 115 тел. "Но это не братская могила, это отдельные захоронения, расположенные на большой площади", - отмечает археолог Катаржина Олешек, которая сейчас с группой исследователей занимается раскопками. Также она считает, что раз на этом кладбище похоронены именно дети, то для взрослых, вероятно, существовало отдельное место.

Когда ученые закончат, все тела будут перезахоронены, причем в том же порядке, что и до этого. Особое внимание уделят четырем детям, похороненным рядом. Один из них – младенец. А ученые считают, что все четверо были братьями и сестрами.

Фото: Gminne Centrum Kultury w Jeżowem

Кроме монет, пары глиняных горшков и истлевшей одежды, на месте больше не начли ничего ценного, так что ученые предполагают, что на древнем кладбище хоронили бедняков.

Как ранее писал Фокус:

Древнее захоронение, датируемое Железным веком, было найдено в городке Коринальдо в Италии. На пустыре собирались построить новый спорткомплекс, обследовали территорию с воздуха и нашли захоронение. Но только тела там не оказалось. Могила была тщательно скрыта от глаз и наполнена богатствами, которые могли понадобиться умершему в загробном мире.