Кратер Королева возник примерно четыре миллиарда лет назад. Он заполнен льдом, толщина которого в самые холодные периоды приближается к двум километрам.

Об этом сообщает Science Alert.

На кадрах запечатлен кратер Королева – 82-километрового "снежного озера" в окрестностях северного полярного круга Марса. Его назвали в честь ракетостроителя и конструктора Сергея Королева.

Ролик был создан с использованием изображений с камеры высокого разрешения Mars Express.

Кратер Королева – хорошо сохранившийся кратер, который расположен в северной низменности Марса, к югу от большого участка, заполненного дюнами, который окружает часть северной полярной шапки планеты (известной как Олимпия Унде). Кратер представляет собой так называемое "снежное озеро" общей площадью 82 километра. Место возникло примерно четыре миллиарда лет назад, когда на Марсе еще была вода. Сегодня он заполнен льдом, толщина которого в самые холодные периоды приближается к двум километрам.

Само видео сделали из сотен изображений.

Водяной лед на Марсе обычно превращается из твердого в газ при низком атмосферном давлении. Марс имеет давление приблизительно в 8 миллибар, тогда как на Земле среднее атмосферное давление на уровне моря составляет 1013,25 миллибар.

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