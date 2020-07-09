В Казахстане на маршруте древнего Шелкового пути нашли останки домашнего кота возрастом в тысячу лет

Археологи выяснили, что о коте тщательно заботились, лечили его травмы, а после смерти заботливо похоронили. Это первая подобная находка в данном регионе. Ранее считалось, что котов на территории современного Казахстана одомашнили намного позже

Ученые, работающие в Казахстане на маршруте древнего Шелкового пути, обнаружили останки домашнего кота возрастом в тысячу лет. Об этом пишет Nature.

Останки были заботливо похоронены и прекрасно сохранились. Археологи считают, что кот жил в прекрасных условиях, питался пищей с высоким содержанием белка и, когда получил травмы – его лечили. У кота было несколько переломов, которые успешно зажили.

Кости кота нашли во время раскопок в Джакенте, средневековом поселении на древнем торговом пути, соединяющем восток и запад. Эту местность до XI века н.э. населяли огузы, средневековый тюркский народ, состоявший из 24-х основных племен.

Это открытие удивило исследователей, ведь оно свидетельствует о том, что коты в этом регионе были одомашнены и жили вместе с людьми еще в 8 веке нашей эры.

Раскопки в Джанкенте/Фото: Nature

В полузасушливых и засушливых степях Центральной Азии, особенно на территории современного Казахстана, домашние кошки не были широко распространены до колониального периода восемнадцатого и девятнадцатого веков.

Самое раннее историческое упоминание о домашних кошках происходит из Персии и датируется шестым веком нашей эры, когда было особо отмечено, что женщины держали кошек в качестве домашних животных, украшали их драгоценностями и позволяли им спать в своих кроватях. Напротив, историки отмечают, что зороастрийцы из того же региона презирали кошек, связывая их с темной магией джиннов и недолюбливая их за острый запах мочи.

Доктор Эшли Харуда из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, руководила исследованием и отдельно отмечает заботу о животном даже после его смерти. Ведь если бы кот был диким и погиб в естественной среде обитания, то его кости растащили бы хищники.