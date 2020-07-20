Трещит по швам. Ученые считают, что Африка расколется на две части и появится новый океан

Первая трещина длиной в 56 км уже появилась в восточноафриканском регионе Афар.

Ученые заявляют, что африканский континент медленно раскалывается на две части. Когда это произойдет, на места разлома появится новый океан. Об этом сообщает NBC News.

Континент разделяется вдоль засушливого участка восточноафриканского региона Афар. Пустынная местность раскинулась на стыке трех тектонических плит, которые очень медленно отделяются друг от друга. В результате этого геологического процесса, Африка расколется на две части и появится новый океанический бассейн, но произойдет это через миллионы лет.

По словам ученых, пока самым ярким доказательством разлома является трещина длиной в 56 км в эфиопской пустыне.

Тектоническая судьба африканского континента изучалась в течение нескольких десятилетий, но новые спутниковые измерения помогают ученым лучше понять происходящее.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный разлом становится океаническим разломом", – говорит исследователь из Университета Лидса в Соединенном Королевстве Кристофер Мур.

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Предполагается, что для формирования нового океана в Африке потребуется не менее 5-10 млн лет. Расположение региона Афар на границах нубийских, сомалийских и арабских плит делает регион уникальной лабораторией для изучения сложных тектонических процессов, отмечают исследователи.

Например, в течение последних 30 млн лет Аравийская платформа удалялась от Африки, что создало Красное море и Аденский залив между двумя частями суши.

На данный момент все еще остаются неизвестные факторы, включая те, что заставляют континент расколоться. Некоторые предполагают, что огромный шлейф перегретых горных пород, поднимающихся из мантии в районе Восточной Африки, может быть причиной континентального разлома в регионе.

"С помощью GPS вы можете измерить скорость движения до нескольких миллиметров в год. По мере того, как мы получаем все больше данных GPS, мы можем лучше понимать, что происходит", – говорит морской геофизик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд.

Ученые уже выяснили, что каждая плита в районе Афара разъезжается с разной скоростью. Движение плит создает так называемую систему хребтов в середине океана, который появится в далеком будущем.

"Аденский залив и Красное море затопят район Афар, а также Восточно-Африканскую рифтовую долину. Там образуется новый океан и эта часть Восточной Африки станет отдельным небольшим континентом", – говорит Макдональд.

Также известно, что Аравийская платформа удаляется от Африки со скоростью около 1,5 см в год, а две другие плиты движутся еще медленнее – 0,5 см в год.