Под носом у марсоходов. Астрофизики считают, что марсианская жизнь прячется на глубине 2 метров
Ученые предполагают, что бомбардировка поверхности космическими лучами дает организмам необходимую для жизни энергию.
Новое исследование показывает, что жизнь на Марсе может развиваться под поверхностью Красной планеты, где имеются благоприятные для нее условия. Об этом сообщает Phys.org.
Автором работы выступил астрофизик и ученый-исследователь из Центра космических наук в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби Димитра Атри. Он обнаружил, что условия под поверхностью Марса, потенциально могут поддерживать жизнь.
Пространство под поверхностью, которое менее враждебное и со следами воды, никогда не исследовалось человеком. По словам Атри, постоянная бомбардировка комическими лучами, может быть источником энергии, необходимой для органической активности.
В своей работе Атри проверил биологический потенциал условий, создаваемых бомбардировкой космическими лучами.
Считается, что в недрах Марса есть вода в виде льда и соляных растворов, и они могут подвергаться химической реакции. Используя комбинацию цифровых моделей, данных из космических миссий и исследований глубоководных экосистемы Земли, Атри определил механизм, с помощью которого жизнь могла остаться в недрах Марса. Ученый считает, что проверить его гипотезу сможет предстоящая марсианская миссия ExoMars (2022) Европейского космического агентства и Роскосмоса.
Согласно гипотезе исследователя, космическое излучение, которое может проникать на несколько метров под поверхность, вызывает химические реакции. Они могут использоваться организмами для метаболической энергии, нечто подобное, по словам ученого, наблюдается и в некоторых химически и радиационных средах на Земле.
"Захватывающе понимать, что жизнь может выжить в таких суровых условиях, всего в двух метрах ниже поверхности Марса. Когда в 2022 году будет запущен марсоход Rosalind Franklin в рамках миссии ExoMars, оборудованный буром, он хорошо подойдет для обнаружения существующей микробной жизни, и как мы надеемся, предоставит некоторые важные сведения", – подытожил Атри.