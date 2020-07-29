Под носом у марсоходов. Астрофизики считают, что марсианская жизнь прячется на глубине 2 метров

Новое исследование показывает, что жизнь на Марсе может развиваться под поверхностью Красной планеты, где имеются благоприятные для нее условия. Об этом сообщает Phys.org.

Автором работы выступил астрофизик и ученый-исследователь из Центра космических наук в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби Димитра Атри. Он обнаружил, что условия под поверхностью Марса, потенциально могут поддерживать жизнь.

Пространство под поверхностью, которое менее враждебное и со следами воды, никогда не исследовалось человеком. По словам Атри, постоянная бомбардировка комическими лучами, может быть источником энергии, необходимой для органической активности.

В своей работе Атри проверил биологический потенциал условий, создаваемых бомбардировкой космическими лучами.

Считается, что в недрах Марса есть вода в виде льда и соляных растворов, и они могут подвергаться химической реакции. Используя комбинацию цифровых моделей, данных из космических миссий и исследований глубоководных экосистемы Земли, Атри определил механизм, с помощью которого жизнь могла остаться в недрах Марса. Ученый считает, что проверить его гипотезу сможет предстоящая марсианская миссия ExoMars (2022) Европейского космического агентства и Роскосмоса.

Согласно гипотезе исследователя, космическое излучение, которое может проникать на несколько метров под поверхность, вызывает химические реакции. Они могут использоваться организмами для метаболической энергии, нечто подобное, по словам ученого, наблюдается и в некоторых химически и радиационных средах на Земле.

"Захватывающе понимать, что жизнь может выжить в таких суровых условиях, всего в двух метрах ниже поверхности Марса. Когда в 2022 году будет запущен марсоход Rosalind Franklin в рамках миссии ExoMars, оборудованный буром, он хорошо подойдет для обнаружения существующей микробной жизни, и как мы надеемся, предоставит некоторые важные сведения", – подытожил Атри.