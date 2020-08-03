Поиски не прекращались. Пентагон продолжает охоту на НЛО, но в рамках новой программы

Согласно недавним отчетам комитета Сената США, правительство ведет поиск НЛО в рамках программы "Неопознанная Целевая группа по явлениям в воздухе" (UAPTF), которая принадлежит Управлению военно-морской разведки США. Программа занимается сбором наблюдений необъяснимых летательных аппаратов. Об этом сообщает Space.com.

Программа взяла на себя обязанности другого агентства Пентагона, которое занималось поиском НЛО, но было официально расформировано в 2012 году. На данный момент исследования в рамках программы UAPTF остаются засекреченными.

НЛО, которые иногда называют неопознанными воздушными явлениями (UAP), являются объектами, чье происхождение трудно объяснить. Основная цель военных ведомств, охотящихся за НЛО, заключается не в поисках разумной внеземной жизни. Военные программы пытаются определить, представляют ли эти объекты угрозу национально безопасности.

Новаторские программы, такие как "Синяя книга" ВВС США и Национальный комитет по расследованию авиационных явлений (NICAP) были сосредоточены на НЛО с 1950-х по 1980-е годы. В 2007 году Пентагоном была разработана Программа идентификации передовой аэрокосмической угрозы (AATIP), которая прекратила свою деятельность в 2012 году.

Но поиски Пентагона не завершились в 2012 году. Представители Министерства обороны США подтвердили, что охота на НЛО продолжалась в 2017 году и остается активной по сей день в рамках программы UAPTF, сообщало New York Times.

Впервые публично о существовании программы стало известно, когда разведывательный комитет Сената США рассмотрел ее деятельность в своем законопроекте. Документ направлен на регулирование доступности информации, связанной с НЛО, которую собирают целевые группы. Комитет хочет, чтобы Пентагон опубликовал публичный отчет, исключая засекреченные данные, в течение 180 дней после принятия законопроекта. Соответствующий закон был принят в июле 2020 года.

Недавно ВМС США опубликовали отчет о встречах с НЛО. Американские военные считают, что летчики столкнулись в небе с неопознанными БПЛА.