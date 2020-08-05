Соцсеть Instagram в 50 странах запустила аналог TikTok

Социальная сеть Instagram (она принадлежит Facebook) запустила сервис сразу на обеих ведущих мобильных операционных системах iOS и Android в 50 странах: США, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Японии и др.

Reels позволяет создавать 15-секундные видеоролики, настраивать скорость, подкладывать музыку или заимствовать аудиодорожку из других видео, добавлять различные эффекты, обмениваться роликами с друзьями, сообщает The Verge.

Instagram обновила свою страницу Explore, чтобы создать специальную точку приземления для Reels в верхней части экрана, которую пользователи могут вертикально прокручивать – аналогично странице TikTok "For You".

Робби Штайн, директор по продуктам Instagram, сказал, что Reels и TikTok отличаются. "Я думаю, что TikTok заслуживает высокой оценки за популяризацию форматов в этой сфере, это просто отличная работа, – сказал он в комментарии The Verge. – Но наши продукты отличаются".

Издание, однако, напоминает, как Instagram запустила Stories в 2016 году, и компанию тогда обвинили в создании клона Snapchat. Instagram Stories быстро превзошел Snapchat по количеству ежедневных пользователей и продолжает оставаться чрезвычайно успешным продуктом. Эта история успеха – одна из самых веских причин, по которой команда Instagram думает, что сможет повторить успех с Reels.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщала, что Instagram переманивает блогеров с TikTok на Reels и готова платить за это сотни тысяч долларов. В ответ на это TikTok объявил о создании собственного фонда в $200 млн для поддержки авторов.

TikTok может быть заблокирована в США по решению президента Дональда Трампа из-за предполагаемой слежки за американскими пользователями. Microsoft может купить операции TikTok в США, что остановит блокировку. Но произойти это должно до 15 сентябряю