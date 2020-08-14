Космическое агентство поделилось подборкой фотографий от аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), который покинул Землю 15 лет назад.

Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) покинул Землю 15 лет назад 12 августа. В честь юбилея старта миссии космическое агентство опубликовало подборку лучших изображений Марса, сделанных с его орбиты. Об этом сообщает NASA.

Ученые из NASA отмечают, что на Марсе нет голубого цвета, но на некоторых изображениях он присутствует из-за особенностей обработки фото, чтобы выделить определенные детали на снимках.

MRO оснащен тремя камерами. Широкоугольная камера, снимающая поверхность Марса в пяти видимых и двух ультрафиолетовых диапазонах. Камера, которая снимает монохромные изображения, а также камера, использующая телескоп-рефлектор – самый большой телескоп, использующийся в глубоком космосе.

Орбитальный аппарат NASA является одним из самых старых космических кораблей на Марсе.

Марсианский небоскреб

Аппарат заснял высокий пылевой вихрь с высоты 297 километров над поверхностью планеты. Дли тени вихря указывает на то, что его высота достигала 800 метров, как небоскреб Бурдж-Халифа в ОАЭ.

Сход лавины

Весной из-за таяния льда, скалы высотой 500 метров на северном полюсе Марса начали рушиться. Такие скалы позволяют заглянуть в далекое прошлое планеты, обнажая многочисленные слои льда и пыли, осевшие в разные эпохи. У каждого слоя есть своя история.

Вмятины на поверхности

У Марса очень тонкая атмосфера, которая составляет всего лишь 1% плотности от земной. Из-за этого, на планету падает большее количество космического мусора. Аппарат обнаружил более 800 новых ударных кратеров во время своей миссии.

Кратер на фото имеет диаметр около 30 метров и окружен большой зоной взрыва. Удар, в результате которого образовался кратер, выбросил осколки породы на расстояние около 15 км.

Лицо времени

Ранее ученые предполагали, что из-за тонкой атмосферы на Марсе почти ничего не движется, а большинство перемещений дюн происходило в далеком прошлом.

Но наблюдения MRO доказали, что это не так. К этому изображению был добавлен "ложный цвет", чтобы подчеркнуть некоторые детали, как вершины дюн и рябь на песке. Многие из них мигрируют, как и на Земле: песчинка за песчинкой, они переносятся ветром, путешествую по планете миллионы лет.

Взгляд назад

MRO смотрел на только на Марс. На этой фотографии запечатлена Земли и Луна такими, какими они выглядят с Красной планеты.

Грозная луна

На фото одна из двух лун Марса, названная в честь греческого бога страха Фобоса. Диметр луны составляет около 21 км. Кратер Стикни, который виден в правом нижнем углу луны, имеет ширину около 9 км.

Несмотря на свои небольшие размеры, Фобос представляет огромный интерес для ученых, которые пока не знают, является ли луна осколком Марса или захваченным астероидом. В ближайшем будущем Япония собирается запустить миссию на марсианскую луну.

Нелегкий путь

На изображении отмечен полный путь марсохода Opportunity за 15 лет исследования Красной планеты.