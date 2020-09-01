Гендиректор компании Илон Маск заявил, что строительство прототипа ракеты-носителя для корабля начнется в ближайшее время.

Компания SpaceX Илона Маска провела тестовый полет последнего прототипа космического корабля Starship. Об этом сообщает Cnet.

Во время испытаний корабль пролетел всего 150 метров, но генеральный директор компании Илон Маск говорит, что строительство прототипа ускорителя для Starship может начаться уже на этой неделе.

"Это будет очень круто. Люди на Марсе", – заявил Маск на виртуальном саммите.

Starship – это корабль SpaceX для полетов людей на Луну, Марс и дальше, но для достижения этих целей планируется объединить Starship со сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy. Пока прототипы Starship, в рамках испытаний, совершают небольшие полеты, также называемые "прыжками".

Маск добавил, что окончательный вариант ракеты-носителя Super Heavy может иметь меньше двигателей, чем планировало изначально. Ракета может быть оснащена 28 двигателями Raptor, а не заявленным 31.

"Это все еще много двигателей, и мы увеличим их тягу", – объяснил Маск.

Он отметил, что в конечном итоге, Raptor сможет поднимать вес в 200 раз превышающий его собственный.

Также Маск ответил на вопрос, когда прототип Starship покончит с "прыжками" и взлетит выше. Гендиректор SpaceX считает, что это произойдет не раньше, чем в следующем году. Он также предупредил, что не все может получиться с первого раза.

"Сперва может не сработать. Это неизведанная территория. Никто и никогда не делал полностью многоразовую орбитальную ракету, а также не запускал нечто вдвое больше, чем Saturn V (ракета, доставившая астронавтов на Луну), которая была бы полностью многоразовой. Это ворота в галактику или, по крайней мере, в Солнечную систему", – подытожил Маск.

Напомним, компания собирается запустить в 2022 году Starship на Марс с полезным грузом, а в 2024 году последует пилотируемый полет на Красную планету.

Космические корабль на данный момент строится и проходит испытания на одном из объектов компании в штате Техас. Аппарат рассчитан на перевозку более 100 человек за один полет на Луну и Марс.