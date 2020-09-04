Без снаряжений и гаджетов. Навыки пещерных людей, которые помогут выжить современным homo sapiens

Современное спасательное снаряжение может помочь ориентироваться в любых чрезвычайных условиях, но что делать, если вы попадете в опасную ситуацию без него?

Следующие 10 навыков выживания, времен каменного века, очень эффективны и полезны, особенно в наше время, когда мы полностью полагаемся на электронику и заряд батареи, пишет Popular Science.

Разведите огонь с помощью трения

Это одна из самых древних техник добывания. Большинство методов включают вращение сверла на доске взад-вперед или же пиление. Но какой бы ни была ваша техника, нужно помнить о нескольких константах.

Ключевым моментом является выбор материала, для процесса трения вам понадобятся более мягкие породы древесины. Она должна быть сухой (если вы планируете использовать экипировку сегодня), но не гнилой.

Отпадающая кора и прорастающие из нее грибы ̶ типичные признаки того, что древесину нельзя использовать. Также стоит отказаться от древесины с низкой температурой воспламенения, и которая содержит смолы или другие соки.

Наконец, вам нужно будет правильно собрать снаряжение и научиться пользоваться им. Существует много факторов, которые могут пойти не так и повлиять на процесс, но если придерживаться этих простых правил, то вы сможете получить долгожданный огонь.

Завяжите узлы

Независимо от того, сколько вы работаете над своими навыками завязывания узлов, вся эта практика будет потрачена впустую без тетивы, шнура и веревки.

Самую простую веревку не нужно плести, скручивать или нарезать, ее можно применить в готовом виде с растений, из которых она изготовлена. К примеру, можно использовать лентообразные полоски коры, гибкие виноградные побеги (как глициния) и длинные эластичные корни (как корни ели). Обычно они слишком жесткие, чтобы завязывать сложные узлы, но сделать шкотовый узел способны.

А для тех, кто больше разбирается в растениях, помните, что внутреннее волокно коры некоторых деревьев можно скрутить в двухслойную веревку любой длины и толщины. Все, что вам нужно ̶ время, сырье и практика.

Сделайте собственные каменные лезвия

Для создания лезвий, вы можете использовать различные техники обработки камня из обычных пород. Так, например, ударив тонким лезвием по кусочку кремня или кварца с помощью небольшого каменного булыжника, вы можете отколоть острую каменную чешуйку, которую можно использовать для многих лагерных задач.

От разрезания веревки до нарезания пищи, эти лезвия могут быть такими же прочными, как камни, из которых они обработаны. Поскольку каменные чешуйки одноразовые, у них больше преимуществ, чем у дорогого ножа.

Вы бы не захотели разделывать животное своим единственным ножом, если бы у вас было что-то еще. Когда вы закончите, вам не нужно снова вставлять его в ножны, можно просто бросить чешуйку обратно в лес и продолжать идти.

Сделайте ловушки

Ловушки можно использовать для борьбы с хищниками или для отлова диких зверей, на которых сложно охотиться (особенно на животных ночного образа жизни). Если вы будете соблюдать правила, этот навык станет практичным способом, который увеличить ваши шансы принести домой мясо.

Для того, чтобы ловить дичь, даже в вашем отсутствии, придется обмануть ее обоняние, сведя к минимуму свой собственный человеческий запах, а также устанавливать десятки ловушек, которые дадут больше шансов поймать животное.

Независимо от того, устанавливаете ли вы капканы, силки или другие виды западни, ловушка ̶ это широкий и сложный набор навыков, который полон непредсказуемых моментов. Однако, даже в этом случае, если вы следуете инструкции, у вас есть хорошая возможность получить еду бесплатно.

Вскипятите воду камнями

Обезвоживание может убить нас за несколько дней, поэтому питье является ключевым фактором. Однако нельзя просто так взять и выпить сырую воду, поскольку в ней обитают различные организмы, перед которыми организм человека крайне уязвим.

От вирусов и бактерий до амеб и паразитических червей, невидимых невооруженным глазом; микроорганизмы, живущие в поверхностных водах, могут легко превратить спасительную жидкость в смертельный напиток.

Одним из самых старых и надежных способов обеззараживания сырой воды, который можно осуществить без кастрюли и чайника, является кипячение камней.

Чтобы вскипятить воду, нужно нагреть мелкие камни (собранные с сухого участка) в течение 30-45 минут на огне, а затем бросить их один за другим в какой-то сосуд. Емкостью может послужить большая деревянная чаша или корыто (что-то, что вы никогда не сможете поместить над огнем), или же это может быть полость в скале.

Также стоит сделать пару щипцов из толстой зеленой палки, с помощью которой можно будет переместить горячие камни и найти самый чистый и большой сосуд.

Постройте убежище

Помните маленькие крепости из палок, которые мы все строили в детстве? Пришло время построить еще одну, и на этот раз она спасет вам жизнь.

Существует много различных убежищ для выживания, которые можно построить из природных ресурсов. Например, навесы могут блокировать ветер и обеспечить тепло, если поддерживать огонь в течение ночи. А хижины из мусора еще лучше подойдут для поддержания ночного тепла, хотя они достаточно тесны и требуют больше времени на строительство. Но какой бы архитектурный стиль вы ни выбрали, помните об этих советах:

Убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы собрать ваш временный дом до наступления темноты.

Выберите место для строительства с хорошим дренажем (не стройте в канаве или овраге).

Чтобы ускорить строительство, выберите место с обильными строительными материалами.

Разместите дверь подальше от сильных ветров и бурь.

Держите огонь с подветренной стороны от укрытия, особенно если оно построено из сухих листьев, травы и другой горючей растительности.

Соберите съедобные растения и травы

С одной стороны, добывать пищу так же просто, как собирать сорняки и есть их, но с другой стороны, существует много важных тонкостей.

От таких действий, как сбор ягод и раскалывание желудей, поиск пищи может быть как простым, так и сложным процессом.

Как бы глубоко вы ни копались в этой теме, крайне важно, чтобы вы умели разбираться в видах растений, и были уверены в том, как их использовать. Иначе ошибки в поисках пищи могут привести не только к незначительным болям в желудке, но и к отказу органов, а то и смерти.

Найдите дорогу

Большинству из нас сложно представить, как можно найти дорогу в дикой природе без современного навигационного оборудования и топографических карт. Однако homo sapiens занимался этим на протяжении тысячелетий. Поэтому, когда у вас пропадет компас, и не будет работать GPS, вы все равно сможете найти дорогу, только с помощью более традиционных методов.

Солнце и Луна могут дать вам общее представление о направлении, поскольку они оба восходят на востоке и заходят на западе. Также вам смогут помочь атмосферные фронты, к примеру, в Северной Америке большинство бурь и преобладающих ветров дуют с запада. А Полярная звезда и окружающие ее созвездия (Большая Медведица, Малая Медведица и Кассиопея) могут указать, где находится север.

Но если и этого вам недостаточно, тогда воткните в полдень палку в каком-нибудь солнечном месте. Если это точно середина между рассветом и закатом, тогда тень будет указывать на север. А если вы не уверены во времени, тогда отметьте место, где кончик тени падает на землю (положите туда камень или воткните палку поменьше), и отметьте его снова через несколько часов.

Так у вас появится представление о линии восток / запад, причем первый показатель будет на западе, а второй ̶ на востоке.

Сходите на рыбалку

Ловля рыбы является неотъемлемой частью сбора пищи, особенно весной и летом. Древние рыболовные снасти выглядели совсем не так, как те, которые мы покупаем сегодня, но это не делает их менее эффективными при правильном использовании.

Традиционные методы рыбной ловли, такие как сети, ловушки, копья, крючки и даже ручная рыбалка, по-прежнему могут помочь добыть рыбу, которая за счет белков и жиров способна обеспечить человеческий организм необходимыми калориями.

Научитесь выслеживать животных

Наши предки умели выслеживать диких животных и хищников. Несмотря на то, что выслеживание сегодня не популярно, оно все еще может спасти вас в определенных ситуациях.

Бдительность и умение читать следы может предупредить вас об опасных зверях, например, медведях и горных львах, а также помочь найти еду.

Когда вы найдете четкие следы, убедитесь, что вы знаете, кому они принадлежат, и либо следуйте им, либо уходите, чтобы не столкнуться с хищниками.