У берегов Норвегии обнаружен легендарный немецкий крейсер времен Второй мировой войны

До сих пор никто точно не знал, где затонул корабль Военно-морского флота Третьего рейха.

У берегов Норвегии обнаружили останки легендарного немецкого линкора "Карлсруэ", который был потоплен в битве 80 лет тому, во время Второй мировой войны. Боевой корабль был обнаружен на глубине 490 метров, примерно в 24 километрах от берега.

Как передает Reuters, линейный крейсер "Карлсруэ" (нем. – "Karlsruhe") был идентифицирован по изображениям его корпуса, полученным с глубоководных сонаров.

В частности, корабль опознали по положению его орудийных турелей.

Фото: Statnett.no

Сообщается, что крейсер был обнаружен норвежским оператором электросетей Statnett: он лежал на дне всего в 15 метрах от подводного силового кабеля компании, работающего с 1977 года.

В Statnett заявили, что их кабель, который соединяет Норвегию с Данией, был бы проложен дальше от обломков, если бы местонахождение линкора было известно во время строительства.

Построенный еще в 1920-х годах, с приходом к власти нацистов, 174-метровый крейсер "Карлсруэ" был оформлен свастикой и входил в состав немецких войск.

Нацистскую символику можно различить на подводных снимках и видео, опубликованный Reuters.

Фото: Statnett.no

Напомним, 9 апреля 1940 года "Карлсруэ" участвовал в захвате норвежского портового города Кристиансанд, попал под обстрел норвежских береговых батарей, однако уцелел и прорвался в гавань города.

В результате этой операции городской гарнизон Кристиансанда капитулировал, а само это нападение считается началом вторжения нацистов в Норвегию.

Фото: Bundesarchiv.de

Вечером того же дня, 9 апреля 1940-го года, "Карлсруэ" с триумфом направился обратно в Германию, но был потоплен торпедой британской подводной лодки "Труант", потеряв 11 человек экипажа.

На днях российский историк Сергей Трифонов заявил, что нашел следы легендарной Янтарной комнаты в Калининграде, под бункером-блиндажом последнего коменданта Кенигсберга, генерала вермахта Отто Ляша.