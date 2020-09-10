Песенка еще не спета. В Новой Гвинее нашли поющих собак, считавшихся вымершими 50 лет назад

В Новой Гвинее заново отыскали поющих собак, которые считались вымершими в дикой природе еще 50 лет назад. Об этом сообщает Cnet.

Долгое время исследователи полагали, что единственные на планете потомки поющих собак живут в неволе. Но появились новые данные ДНК, связывающие поющих собак из зоозащитных центров с высокогорными дикими собаками.

В новом исследовании были проанализированы фотографии, образцы фекалий и крови неуловимых высокогорных диких собак, чтобы отыскать похожие последовательности генома. Совпадение составило более 70%.

Несмотря на некоторые различия в геноме, исследователи полагают, что действительно отыскали поющих собак в дикой природе. Различия в ДНК приписывают разным фактором окружающей среды и тому, что большинство поющих собак Новой винее в неволе были результатом инбридинга.

"Это первое исследование горных диких собак, проведенное с использованием ядерной ДНК, золотого стандарта для подобных исследований, что делает работу совершенно особенной. Исследование также заполняет некоторые пробелы в понимании сложной взаимосвязи между горными дикими собаками, динго и поющими собаками Новой Гивнеи в природоохранных центрах", – говорит соавтор исследования из Национального исследовательского института генома человека США Элейн Острандер.

Полученные результаты смогут гарантировать защиту для высокогорных диких собак, чтобы сохранить "певцов" от вымирания.