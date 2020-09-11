Каждая тонна углерода по $100 тыс. Ученые подсчитали, как дорого люди заплатят за изменение климата

Экономисты часто пытаются оценить общественные издержки выбросов углекислого газа в атмосферу, но лишь немногие из прогнозов выходят за рамки 2100 года. Об этом пишет Phys.org.

Два геолога и философ из Чикагского университета захотели взглянуть на более длинный отрезок времени. Их новая оценка показала, что в будущем человечество будет платить 100 тыс. долларов за тонну углерода.

"С помощью такого расчета мы хотели лучше понять, какое бремя мы возлагаем на будущее поколение. Он не является точным расчетом стоимости затрат, но это попытка представить огромные временные рамки в более понятных единицах. Большинство людей не геологи, и даже нам трудно себе представить, какими длительными будут те изменения, которые мы провоцируем сейчас", – говорит профессор Дэвид Арчер, занимающийся вопросами изменения климата.

Экономическая "социальная стоимость углерода", впервые предложенная профессором Майклом Гринстоуном из Чикаго, представляет собой число, которое отражает стоимость всех будущих убытков для нашего поколения в сегодняшних долларах. Он рассчитывает разницу между реалистичными экономическими прогнозами с изменением климата и без него. Результат обычно составляет 100 долларов (или меньше) за тонну углерода.

В этот расчет встроен основной экономический принцип, называемый ставкой дисконтирования. Предполагается, что экономика будет постоянно расти и затраты, которые возникнут более чем через 100 лет или около того, не имеют сегодня для нас большого значения.

Но команда ученых решили показать альтернативу, которая описывала бы долгосрочную перспективу с точки зрения геологов. Поскольку изменение климата продлится сотни тысяч, исследователи посчитали, что при расчетах нынешних затрат не учитывается важнейший аспект.

Например, их расчеты учитывают полную степень повышения уровня моря. Эксперты сходятся во мнении, что к 2100 году уровень моря во всем мире поднимется как минимум на 0,5 м, даже если человечество немедленно остановит выбросы. Но по меркам геологов это краткосрочный сценарий.

"Ледовым щитам требуется очень и очень много времени, чтобы прийти в равновесие, поэтому изменения, которые мы наблюдаем сейчас, не будут полностью реализованы в течение тысяч лет. В конечном итоге, они могут поднять уровень на 4 метра", – говорит один из авторов исследования.

Ученые построили модель, которая прогнозирует последствия изменения климата на сотни тысяч лет. В это время уровень моря повышается по мере таяния ледяных щитов, усиливаются штормы и засуха.

"Если вы потеряете 10% от своей способности выращивать пищу, в нашей модели вы потеряете 10% населения и экономики", – отмечает Арчер.

Без ставки дисконтирования, которая позволила бы снизить затраты в будущем, стоимость сжигаемого сегодня углерода резко возрастает и составляет от 10 тыс. до 750 тыс. долларов за тонну, в зависимости от геофизических и экономических сценариев. Средняя стоимость составила 100 тыс. долларов за тонну.

"Конечные затраты в тысячу раз выше, чем обычно рассчитываемая стоимость, потому что изменения климата будет сохраняться в тысячу раз дольше, чем проживет наше поколение", – подытожил Арчер.

Авторы подчеркнули, что модель предназначена не для точного измерения, а для того, чтобы помочь людям визуализировать будущее.