Аллигатор с гелием и ножи из фекалий. Объявлены лауреаты Шнобелевской премии 2020 года

Гарвардский университет назвал лауреатов Шнобелевской премии 2020 года. Шуточная награда вручается авторам исследований за работы, которые "заставляют сперва улыбнуться, а потом задуматься". Об этом сообщает ABC.

В этом году, наравне с разного рода исследователями, лауреатами были названы и некоторые мировые лидеры за свои действия во время пандемии. Среди них оказался и президент России Владимир Путин.

В качестве денежного приза лауреатам Шнобелевской премии вручают банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов.

Брови нарциссов

Команда психологов решила выяснить, действительно ли людей-нарциссов можно определить с помощью лишь одного взгляда. В своем исследовании, ученые сузили круг таких примет до бровей.

Авторы работы утверждают, что обладатели густых бровей зачастую оказываются нарциссами. Ученые подтвердили свои догадки, проведя исследование на сотнях людей и опубликовали результаты в Journal of Personality.

"Это было исследование основанное на конкретных данных", – говори Миранда Джакомин из Университета МакЭвана.

Но она также добавила, что к результатам работы не стоит относиться слишком поверхностно.

"Очевидно, что в нашей повседневной жизни нам не стоит судить людей только по их бровям", – отметила Джакомин.

Ножи из замороженных фекалий

Еще одну Шнобелевскую премию в 2020 году получили исследователи, сделавшие ножи из замороженных человеческих фекалий.

Ученые собирались проверить широко распространенную историю о представителе коренного народа Северной Америки, который оказался в Арктике без инструментов. Легенда гласит, что он сделал нож из собственных замороженных фекалий.

Новое исследование показало, что такие ножи оказались совершенно бесполезными.

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"Эта история рассказывалась и пересказывалась в документальных фильмах, книгах, а также в интернете. Хотя многие исследования показали, что собиратели были достаточно изобретательными, но мы не рекомендуем использовать данные метод", – говорится в исследовании.

Вибрирующие черви

Австралийский физик Иван Максимов и математик Андрей Потоцкий из Технологического университета Суинберна также получили Шнобелевскую премию за исследование червей.

Фото: Swinburne University Of Technology

Однажды Максимов занимался садоводством у своего дома и наткнулся на дождевых червей. Он вспомнил о недавнем исследовании, показавшем, что вибрирующие капли воды могут иногда принимать форму червей. Он также знал, что сосуд с вибрирующей водой может образовывать красивые узоры, называемые волнами Фарадея или рябью.

Тогда Максимов спросил у себя, что произойдет, если заставить вибрировать червей, которые сами по себе содержат много воды.

"Это было просто любопытство физика", – говорит Максимов.

Он поместили червей на включенный сабвуфер на 30 секунд и увидел, как по телам червей идет все та же волна Фарадея.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Scientific Reports ранее в этом году.

"Это довольно забавно, но это серьезная наука", – сказал доктор Максимов.

По его словам, исследование может помочь в понимании того, как нервные импульсы перемещаются по телу, или сыграть роль в разработке роботов, имитирующих движения червей.

Поцелуи

Авторы этого исследования провели онлайн-опрос у более 3 тыс. человек в 13 странах мира. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Scientific Reports.

По словам члена команды и психолога Даниэль Вагстафф из Университета Виктории, поцелуи "рот в рот" более популярны в таких странах, как США и Бразилия, где существует большой разрыв между богатыми и бедными. В это же время, такие поцелуи меньше популярных во Франции, Германии и Австралии, где социальный разрыв меньше.

Вагстафф считает, что результаты исследования подтверждают теорию эволюционной биологии, согласно которой поцелуй – это способ выбрать из создать хорошую пару.

"Поцелуй говорит нам о том, станет ли кто-то хорошим партнером", – говорит эксперт.

Она отмечает, что поскольку хорошее здоровье связано с большими доходами, поцелуи становятся более важным инструментом для выбора здорового спутника жизни в странах, где существует большой социальный разрыв.

Аллигатор с гелием

Другую Шнобелевскую премию забрала команда, которая заставила аллигатора вдохнуть газообразный гелий, чтобы посмотреть, как газ изменит его голос.

Теория заключалась в том, что если аллигатор производит звуки с помощью голосового тракта, то высота тембра его голоса повысится.

"Тот же эффект вы получаете, когда вдыхаете гелий из воздушного шара и начинаете говорит, как Микки Маус", – говорит член команды биолог Марк Робертсон.

Он соорудил систему, которая позволила исследователям проверить теорию на самке китайского аллигатора, которая меньше, чем ее собратья.

Газ изменил рычание аллигатора.

"Как только она издала звук, это была истерика. Она не недолго пищала, потому что сама не поняла, что произошло", – говорит исследователь.

"Наша работа показала, что голосовой аппарат аллигаторов и, следовательно почти всех рептилий, схож с тем, что есть у млекопитающих и птиц", – подытожил доктор Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции.