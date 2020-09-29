Ни пуха, ни пера. Ученые вернулись к теории о том, что у птерозавров были кожистые крылья

Исследователи опровергли утверждение о том, что у птерозавров могли быть "праперья".

В научной среде с новой силой разгорелись споры о том, были ли у птерозавров перья. Два года назад в одном исследовании утверждалось, что обнаружены ископаемые доказательства "праперьев" у птерозавров. Но теперь другая команда опровергла результаты предыдущей работы, заявляя, что доисторические существа были лысыми. Об этом сообщает New Atlas.

В 2018 году было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что некоторые пикнофибры (похожие на волоски, нити, – ред.) птерозавров имели ветвящуюся структуру, напоминая очень ранние версии перьев. Команда под руководством Цзысяо Яна из Университета Надзин утверждала, что нашла доказательства четырех различных типов ранних перьев, покрывавших разные части тела существ.

Но новое исследование опровергает эту теорию. Дэвид Анвин из Университета Лестера и Дэвид Мартилл из Университета Портсмута изучили изложенные доказательства и пришли к выводу, что предыдущая группа неверно истолковала полученные данные.

Анвин и Мартилл говорят, что из 28 образцов птерозавров с сохранившимися пикнофибрами авторы предыдущего исследования сосредоточились лишь на двух образцах с ветвящимися структурами. Новое же исследование показало, что это не перья, а "актинофибриллы" – белковые волокна, из которых состояли мембраны крыльев птерозавров. Наблюдаемый эффект ветвления, вероятно, был вызван процессом распада.

Так могли выглядеть пернатые птерозавры. Иллюстрация: Yuan Zhang

"Идея о пернатых птерозаврах восходит к 19 веку, но ископаемые доказательства были и остаются очень неубедительными", – говорит Анвин.

В ответной статье первая команда ученых написала, что ветвящиеся структуры не могли быть результатом распада, так как были обнаружены разные типы структур на разных частях тела. Предположительно, первые перья должны были различаться, так как располагались по всему телу и выполняли разные функции.

Если Ян прав и у птерозавров действительно были древние перья, это отодвинуло бы появление первых перьеподобных элементов примерно на 70 млн лет назад.

"Если у них действительно были перья, как они выглядели, и имели ли они такое же фантастическое цветовое разнообразие, как у птиц? А если они не имели перьев, то как согревались ночью, как это отразилось на их ареале обитания? Каким образом происходила терморегуляция? Подсказки на эти вопросы настолько неоднозначны, что мы все еще далеки от понимания того, какими были эти удивительные животные", – подытожил Мартил.