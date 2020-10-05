Один раз в 15 лет. На этой неделе Марс подойдет максимально близко к Земле

Марс и Земля находятся на слегка эллиптических орбитах, поэтому иногда могут подходить близко друг к другу.

На этой неделе Марс подойдет на максимально близкое расстояние к Земле – всего 62,1 млн км. Об этом сообщает Science Alert.

По словам ученых, это самое близкое расстояние в ближайшие 15 лет. Марс в это время будет очень ярким, и его можно будет легко увидеть с помощью телескопов или невооруженным глазом.

Область, в которой появится Марс имеет не слишком большое количество звезд, поэтому поиски Красной планеты не будут слишком тяжелыми. Также астрономы-любители смогут понаблюдать за Юпитером и Сатурном, которые также будут хорошо видны.

День, когда Земля будет ближе всего к Марсу – 6 октября.

Как можно увидеть на видео, Марс и Земля находятся на слегка эллиптических орбитах, поэтому иногда могут подходить близко друг к другу и расходиться в разные стороны.

Самый близкий подход, который был зарегистрирован учеными, произошел еще в 2003 году, когда планеты отделяло всего 55,7 млн км. Два года назад в 2018 году также было сближение, когда планеты приблизились на 57,6 млн км.

Но к сожалению, Земля начинает все больше и больше отдалятся от своего соседа и не начнет сближения до 2029 года, кульминацией станет сближение в 2035 году – всего 56,9 млн км.

В это же время, за предстоящий период времени Земля и Марс окажутся на самом далеком расстоянии друг от друга. Планеты будет разделять 401 млн км. Это произойдет, когда Земли и Марс окажутся по разные стороны от Солнца и оба будут находиться в своей афелии (наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты, – ред.).

Именно по этой причине космические агентства используют небольшое расстояние между планетами, подстраивая под них окна для запуска космических кораблей. Так, 2020-й год был отличным временем для многих миссий на Красную планету.

В это году были успешно запущены сразу три миссии на Марс. Марсоход NASA Perseverance находится почти на середине своего пути к планете, этим же окном воспользовался зонд Арабских Эмиратов и китайский аппарат "Тяньвэнь-1".

Следующая партия миссий на Марс, например, возврат образцов, будет осуществлена в 2022 году. Но теперь аппаратам придется пройти путь на 20 млн. км длиннее, так как планеты удалятся друг от друга до 81,5 млн км.