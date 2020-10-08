Технологии с морского дна. Ученые считают, что рыбья чешуя поможет самолетам летать быстрее

Европейские ученые, исследующие аэродинамику, сделали несколько открытий, вдохновленных рыбьей чешуей. Об этом сообщает New Atlas.

По словам исследователей, им удалось создать массив рыбьей чешуи, который может быть использован для обшивки летательных аппаратов, чтобы снизить лобовое сопротивление на целых 25%.

Ученые регулярно ищут вдохновение в животном мире, чтобы улучшить аэродинамические характеристики самолетов. Например, ранее проводились исследования того, как сложные движения крыльев саранчи могут помочь в создании более эффективных летательных аппаратов.

Авторы нового исследования из Лондонского университета и Штутгартского университета сконцентрировались на том, как чешуя помогает рыбе плавно перемещаться в воде. Рыбы полагаются на высокоразвитые массивы крошечных чешуек, чтобы минимизировать сопротивление. Так, изучая строение морского окуня и карпа, ученым удалось раскрыть несколько полезных секретов.

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Исследование проводилось с использованием цифровых микроскопов и компьютерного моделирования, которое помогло реконструировать замысловатые узоры чешуи. Ученые обнаружили, что перекрывающие друг друга пластины на рыбьей коже приводят к зигзагообразному движению жидкости вокруг.

В свою очередь, это создает "полосатый поток", который нейтрализует неустойчивые колебания, обычно приводящие к турбулентности, называемой волнами Толлмина–Шлихтинга. В конечном итоге, ученые говорят, что зигзагообразное движение и "полосатый поток" уменьшают сопротивление поверхностного трения более чем на 25%.

Такого эффекта удалось достичь с применением массива рыбьей чешуи, прикрепленной к пластине. Ее аэродинамику сравнили с простой гладкой пластиной внутри водного тоннеля в Штутгартском университете.

По словам ученых, если оснастить искусственной чешуей аэродинамические поверхности, они могли бы сыграть важную роль в разработке летательных аппаратов, которые летают быстрее и потребляют меньше топлива.