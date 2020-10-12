Эволюция в действии. В мире появляется все больше людей с дополнительной артерией в руках

Человеческий плод проходит несколько этапов развития в утробе матери. Некоторые из них связаны с появлением и исчезновением таких древних черт, как хвосты или мышцы рептилий. В это же время, появляются временные эмбриональные структуры (провизорные органы, – ред.), которые регрессируют, когда развивается их постоянна замена. Об этом сообщает New Atlas.

Срединная артерия – одна из временных эмбриональных структур. Она располагается в предплечье человека, но обычно регрессирует и исчезает примерно на восьмой неделе беременности, когда начинают развиваться две основные артерии предплечья (лучевая и локтевая артерии).

Но есть небольшое количество людей, у которых средняя артерия не регрессирует. Новое исследование показало, что за последние 150 лет таких людей становится все больше.

"С 18 века исследователи изучают распространенность этой артерии у взрослых, и результаты нашей работы показываю, что таких случаев становится все больше. Распространенность составляла около 10% среди людей, родившихся в середине 1880-х годов, в сравнении с 30% среди тех, кто родился в конце 20 века, так что с точки зрения эволюции это значительный рост ха довольно короткое время", – говорит автор исследования из Университета Флиндерса Теган Лукас.

Иллюстрация: Maciej Henneberg

Исследователи пришли к выводу, что средняя артерия все чаще встречается у взрослых людей, и предполагается, что это пример естественного отбора, отвечающего за микроэволюцию у людей.

"Это микроэволюция у современных людей, и средняя артерия является прекрасным примером того, как мы все развиваемся, потому что у людей, родившихся недавно, эта особенность встречается чаще, чем у предыдущих поколений", – говорит соавтор Мацей Хеннеберг.

На данном этапе пока неясно, какие именно преимущества может дать наличие функциональной срединной артерии во взрослом возрасте. Дополнительный кровоток может способствовать развитию ловкости рук или может быть полезным для поддержания кровотока после повреждения другой артерии в предплечье.

Но исследователи видят также и потенциальные проблемы. Некоторые предыдущие исследования показали, что наличие средней артерии может увеличить вероятность развития туннельного синдрома запястья. Синдром является неврологическим заболеванием, при котором ткани в карпальном канале запястья отекают и сдавливают срединный нерв.

"Изменения могут быть результатом мутации генов, участвующих в развитии средней артерии, или проблем со здоровьем у матери во время беременности, или того и другого. Если эта тенденция сохранится, то к 2100 году у большинства людей будет средняя артерия предплечья", – подытожили ученые.