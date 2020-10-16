В этот раз повезло. На орбите Земли разминулись два многотонных обломка космического мусора

Сближение произошло рано утром в пятницу, 16 октября над Антарктидой.

На орбите Земли разминулись два огромным куска комического мусора, чье столкновение породило бы еще больше опасных обломков. Об этом сообщает ВВС.

Компания по отслеживанию объектов на орбите LeoLabs ранее сообщала, что этими обломками являются неработающий советский спутник и одна из ступеней китайской ракета. Предполагалось, что объекты пройдут друг от друга на расстоянии в 25 метров.

Сближение произошло рано утром в пятницу, 16 октября над Антарктидой. В LeoLabs заявили, что никаких следов столкновения не было обнаружено.

Столкновение объектов общей массой более 2,5 тонн на скорости 52 950 км/ч, любое столкновение могло иметь катастрофические последствия, вызывая огромный поток обломков.

А с учетом того, что встреча происходила на высоте 991 км над Землей, образовавшиеся фрагменты от столкновения оставались бы на орбите долгое время. Они создали бы существенную угрозу для действующих спутников.

Согласно подсчетам астродинамика из Техасского университета в Остине Мориба Джа, неработающий спутник и ступень ракеты прошли мимо друг друга на расстоянии около 70 метров.

Все большее беспокойство вызывает растущее количество отработанного оборудования на орбите Земли. На данный момент вокруг планеты вращает около 900 тыс. объектов размером более 1 см, и все они способны нанести огромный ущерб космическим кораблям и спутникам.