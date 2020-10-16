У птиц были свои учителя. Ученые нашли новый вид птерозавров, чей рацион составляли червяки

Ученые обнаружили новый вид доисторических летающих рептилий, которые бродили по берегам рек и питались червями. Об этом сообщает New Atlas.

Птерозавр, размером с индейку, получивший название Leptostomia begaaensis, обитал в эпоху позднего мелового периода 66 млн лет назад. Группа палеонтологов из британских университетов Портсмута и Бата обнаружили окаменелую верхнюю часть ключа существа в Марокко.

В отличие от других птерозавров, клюв Leptostomia был длинным, тонким и беззубым. Сперва ученые подумали, что обнаруженная окаменелость – это плавник доисторической рыбы. Но его характерная текстура указало на то, что окаменелость когда-то принадлежала птерозавру. В последствии на месте раскопок также были обнаружены и другие кости животного.

Поскольку длинный тонкий клюв похож не те, которые есть у современных птиц, таких как кулик, киви, кроншнеп и ибис, считается, что Leptostomia питалась аналогичным образом. Для этого, птерозавр ходил по берегам рек и использовал ключ, чтобы добывать червей, ракообразных и мелких моллюсков в песке и грязи.

"Вы можете подумать, что птерозавр имитирует то, как питаются современные птицы, но именно птерозавр был первым. Птицы заново изобрели то, что птерозавры уже сделали десятки миллионов лет назад", – говорит Ник Лонгрич из Университета Бата.