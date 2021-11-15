УдиВИВили. IQOS запустил свой первый мини-вейп IQOS VEEV

Осень – время презентаций технологических новинок, новых коллекций и долгожданных кинопремьер. Вслед за мировыми неделями моды, премьерой Бондианы и презентацией нового iPhone в Украине презентовали новый гаджет от IQOS – мини-вейп IQOS VEEV. Это первое устройство бренда для украинских пользователей, которое работает не с нагреванием табака, а испаряет жидкость.

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Продажи IQOS VEEV уже открыты для жителей 5 городов: Киева, Одессы, Харькова, Львова и Днепра.

Знакомые всему миру устройства IQOS – это гаджеты для нагревания табака, технологичная и менее вредная альтернатива сигаретам. Запатентированная система Heat Control нагревает табак до 300-350 градусов без горения, дыма и пепла. За счет отсутствия горения (и продуктов горения) при использовании IQOS выделяется на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом.

По данным исследований IQOS VEEV – это тоже значительно менее вредная альтернатива сигаретам. Но технология и принцип работы тут совсем другие, отличные от систем нагревания табака. IQOS VEEV – это усовершенствованная электронная сигарета или мини-вейп, как называет производитель.

Что такое мини-вейп?

Мини-вейп или под-система – это электронное устройство, нагревающее специальную жидкость с никотином до состояния пара. Жидкость обычно продается в форме одноразовых подов, отсюда и название – под-система.

В отличии от габаритных вейпов и е-сигарет, которые мы часто видели в руках клабберов 2010-х, у под-систем небольшие размеры. Брать в зубы, как папироску, конечно, не станешь, но держать гаджет пальцами, а не всей ладонью – удобно.

Главными достоинствами этих гаджетов считают простоту использования, гигиеничность, лучшую "насыщаемость" чем от классических е-сигарет благодаря солевому никотину в составе жидкости.

IQOS VEEV: интересные особенности

Сенсорный режим или пульсирующие затяжки. Необычная особенность девайса – виброзатяжки. При каждой затяжке устройство начинает забавно пульсировать. Эффект можно сравнить с бульканьем в колбе кальяна. При желании функцию отключить или просто отрегулировать интенсивность.

Технология IQOS Mesh. В поды IQOS VEEV встроен особый нагревательный элемент немецкого производства. Он базируется на запатентованной технологии IQOS Mesh. Как это работает? У большинства вапорайзеров нагревательный элемент имеет форму спирали или пластины. У IQOS VEEV – форму сеточки. Это обеспечивает непрерывный контакт с жидкостью в поде. Благодаря этому у каждой затяжки вкус одинаковый и равномерный. Проще говоря, это встроенная система контроля уровня жидкости и защита от перегревания. Когда жидкость в поде заканчивается, Айкос Вив отключится автоматически, чтобы не допустить сухих затяжек.

Металл, а не пластик. Под-система – один из тех гаджетов, которые пользователь использует ежедневно. Как смартфон. Тут нет места для компромисса. У девайса IQOS VEEV литой корпус из цельного алюминия. Напыление – матовый металлик. Девайс вышел на рынок сразу в 5 цветах: медный, графитовый, синий, золотой и аквамариновый.

Поды из Евросоюза. Все поды и жидкости для них производятся в Евросоюзе. Сразу плюс балл новому гаджету за стандарты качества. Разительное отличие от большинства жидких заправок из Китая. IQOS анонсировал линейку сразу из 6 вкусов: 3 фруктовых, 2 мятных и табачный. Интересно, что Все поды для IQOS VEEV одноразовые. Закончился один – просто покупаешь новый. Ничего самостоятельно дозаправлять не нужно. Это не только удобно, но и гигиенично.Поды будут продаются по 2 в одной упаковке. По информации производителя их хватит на 800 затяжек (ориентировочно 3 дня активного использования).

Подключение к мобильному приложению по Bluetooth. IQOS VEEV можно подключить к брендовому приложению IQOS App, чтобы отслеживать статистику использования, управлять режимами вибрации или количеством пара.

Стоимость нового устройства IQOS VEEV – 799 грн.

Одной упаковки подов на 2 картриджа – 199 грн.

Информация о ценах с официального сайта iqos.ua.