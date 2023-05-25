Противоречивая репарация: возвращенную Греции вазу назвали "современным подлогом" (фото)

Античная ваза, которая, как полагают, датируется 5 веком до н. э., оказалась в центре обвинений в подделке после ее репатриации из Великобритании в Грецию.

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Археологи выразили обеспокоенность подлинностью античной вазы, которую недавно репатриировали из Великобритании в Грецию. Ваза, которая, как полагают, датируется началом 5 века до н. э., имеет современный подлог, а именно — рисунок с изображением сатира и козла, пишет the Guardian.

Христос Цирояннис, археолог из Кембриджа, выразил удивление тем, что Министерство культуры Греции включило вазу, известную под названием "ольпа", в список сокровищ, возвращаемых в Грецию. Цирояннис заявил, что предстояло провести исследование, поскольку подлог обнаружил ведущий эксперт еще в 1998 году.

Техника использования подлинных, но обычных материалов для создания ценных подделок часто используют фальсификаторы. Качество греческого исследования по этому делу назвали "совершенно позорным".

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Сатир и козел нарисованы на аутентичной черноглазированной ольпе, чтобы придать ей античный вид Фото: The Guardian

Спор возник через несколько дней после того, как Греция объявила о возвращении многочисленных древностей от британского дилера, по имени Робин Саймс, который в прошлом имел проблемы с законом. Министерство культуры Греции утверждало, что систематически работало над коллекцией, состоящей из скульптур и посуды.

Однако Цирояннис поставил под сомнение тщательность их исследований, особенно учитывая, что Лина Мендони, министр культуры Греции, сама является археологом.

Что касается конкретной ольпы, о которой идет речь, то греческое министерство отнесло ее в список как "Античную красную фигурную ольпу" начала 5 века до нашей эры. Однако в 1998 году Дитрих фон Ботмер, ведущий ученый, опубликовал результаты исследований, в которых объявил украшение на ольпе "современным подлогом".

В своем исследовании фон Ботмер сосредоточился на подделках греческих ваз и подчеркнул, что добавление непрозрачных цветов на черном фоне было применено за несколько лет до публикации его статьи. Он также утверждал, что сатир и козел нарисованы на аутентичной черноглазированной ольпе, чтобы придать ей античный вид.

Цирояннис выразил свое разочарование тем, что министерство, похоже, не знало о выводах Ботмера. Цирояннис занимается исследованием незаконной торговли антиквариатом уже более 17 лет и помогает выявлять награбленные предметы, способствуя их репатриации.

Хотя недавнее заявление предоставило лишь небольшую выборку репатриированных древностей, Цирояннис рассказал об обеспокоенности другими предметами, которые могли вернуть. Представитель Министерства культуры и спорта Греции заявил, что дальнейшие исследования и лабораторные анализы проведут после того, как древности вернутся в греческие музеи.

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