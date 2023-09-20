Созданы по точнейшим расчетам. Ученые обнаружили идеальный баланс клеток в нашем организме

Ученые выяснили, что природа математически спроектировала количество клеток в нашем организме, подобно идеально сбалансированным формам снежинок под микроскопом.

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Все мы знаем, что наше тело состоит из клеток, но, как и во всем, за чем стоит природа, в их основу заложена математическая точность, которой позавидуют лучшие гении сложения и вычитания. Но все, что касается этих расчетов всегда было покрыто тайной и недоступно для нашего понимания. Однако последнее исследование, проведенное международной группой ученых, наконец-то пролило свет на гениальное проектирование нашего организма, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Германии, Канады, Испании и США объединились для проведения масштабного исследования. Они изучили более 1500 различных источников, чтобы выяснить среднее количество клеток в нашем организме. Оказалось, что взрослый мужчина имеет около 36 триллионов клеток, женщина — около 28 триллионов, а 10-летний ребенок — около 17 триллионов. Можно сравнить наши тела с эквивалентом миниатюрных галактик, наполненных огромным количеством звезд и планет.

Когда исследователи сгруппировали эти клетки по размеру, они обнаружили, что каждая категория клеток имеет примерно одинаковый вес в нашем организме. Проще говоря, в нашем организме, по-видимому, существует естественная система, в которой для поддержания баланса производится меньше крупных клеток и больше мелких. Удивительно то, что даже при разнице в размерах различных категорий клеток все они в сумме весят примерно одинаково.

Для примера, разница в размерах между самыми маленькими и самыми большими клетками — это все равно что сравнить крошечное существо с огромным синим китом. Несмотря на эти различия, существует невидимый, но идеальный баланс, обеспечивающий бесперебойное функционирование нашего организма и предусмотренное равномерное присутствие в нем клеток. Они невероятно эффективны в своей работе, и любое нарушение этого баланса может ознаменовать серьезные заболевания.

Обнаруженная учеными связь между количеством клеток и биомассой Фото: PNAS, 2023

Данное исследование не является первым, в котором подсчитываются клетки нашего организма, но оно отличается тем, что в нем не просто подсчитываются, а сравниваются их размеры. Это открывает перед будущими исследователями возможность изучить, как наш организм поддерживает этот баланс, обеспечивая наш рост и здоровье, а также в очередной раз подчеркивает гений природы и эволюции, стоящий за сложнейшими существующими строениями живых существ.

Более того, команда исследователей с оптимизмом смотрит на то, что их результаты могут стать ценным источником для многих других биологических исследований. Они даже разместили все полученные данные в Интернете, чтобы дать всем желающим более четкое представление о клеточном составе нашего организма. Они считают, что эти данные позволяют получить целостное представление о человеческом организме на клеточном уровне и пролить свет на более широкие закономерности в клеточной биологии, которые будут браться в расчет в будущих, более точных исследованиях.

Ранее Фокус писал о том, как искусственно созданная клетка с легкостью прошла естественный отбор. Искусственная простейшая жизнь не просто выживает — она развивается быстрее своих естественных аналогов, что является беспрецедентным открытием, которое перевернуло наше представление об эволюции.

Также Фокус писал о биологических истоках математики. Математика – это выражение в символах глубинной структуры нашего восприятия, утверждают ученые.